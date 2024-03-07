Доля белорусских продуктов в магазинах составляет почти 80% – КГК

По результатам мониторинга торговых сетей, в Беларуси за этот год привлечено к административной ответственности 16 субъектов хозяйствования на общую сумму 247 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Контрольные мероприятия проводятся в 142 объектах торговли с привлечением специалистов местных органов власти, март и санитарных служб. Готовы ли наши магазины к праздничным дням? Узнавала наш корреспондент Элла Маркевич.

Элла Маркевич, корреспондент:

Овощи, мясо, молоко и хлеб – стандартный набор белоруса при походе в магазин. Покупая эти продукты регулярно, заметить скачок цен очень легко. Понятно, что есть и обоснованные случаи увеличения стоимости товаров, но не исключаются и ситуации, когда на покупателях нагревают карманы. Госконтроль держит ситуацию в фокусе внимания.

Заглядывают контролирующие группы как в компактные магазины, так и крупные сети. Не допустить фактов повышения цен, тщательно изучить соблюдение правил торговли, санитарных норм и требований технических регламентов – основные задачи таких рейдов.

Татьяна Самохина, заместитель начальника отдела контроля розничной торговли, общепита и бытовых услуг КГК Беларуси:

При каждой проверке комитет госконтроля смотрит на наличие отечественных товаров на полках магазина. Можно сказать, что за прошедший год доля отечественных продовольственных товаров в стране увеличилась на 1 % и составляет 77,5 %. С начала этого года в поле зрения госконтроля попало более 140 объектов торговли по всей стране. В отдельных точках выявлены нарушения. В частности, на рынке в Гродненской области установлены факты завышения цен на овощи и фрукты. В Могилевской области на продукцию с истекшими сроками наклеили новые ярлыки и пустили в продажу.

Ольга Провоторова, ведущий государственный инспектор отдела контроля розничной торговли, общепита и бытовых услуг КГК Беларуси:

В 13 % от подвергнутых к проверкам объектов выявлено нарушение дисциплины цен. Необходимо отметить, что если в прошлом году это был каждый четвертый объект, то в этом году уже отмечается снижение. В преддверии Международного Женского дня к подготовке торговли внимание особое. Ведь спрос максимальный. Для белорусов представляют широкий ассортимент товаров на любой вкус.