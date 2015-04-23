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Микрорайон на 3 тыс. жителей построят в городе-спутнике Логойске

23 апреля 2015 14:54
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Новости Беларуси. Микрорайон–спутник на три тысячи жителей появится в Логойске. Численность населения города к 2020 году увеличится до 14 тысяч человек. Согласно генеральному плану развития Логойска, как города–спутника Минска, в городскую черту также должны войти несколько окрестных деревень. Предусмотрена реконструкция почти 150 усадебных домов в центральной части города.

Вместе со строительством жилья будут совершенствовать и инфраструктуру. Предусмотрено открытие физкультурно-спортивного центра.

В соответствии с концепцией развития города-спутника Логойск должен стать крупным туристическим центром.

В планах также строительство линии скоростного трамвая, который соединит город-спутник с Минском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика

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