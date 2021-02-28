Курьеры счастья. Рассказываем про необычное место, где можно купить цветы на 8 Марта

Новости Беларуси. До главного весеннего праздника остается ровно неделя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Sold out ожидают в цветочных магазинах по всей стране. Прихватить охапку тюльпанов не прочь любой мужчина. И пока у одних только мысли о подарках, у других – бессонные ночи и оранжереи под крышей собственного дома.

Этот праздник набирает обороты все больше и больше. Приятно видеть, когда молодые люди приходят, покупают цветы, выбирают своим девушкам, женам. Или когда постарше, даже дедушки приходят, выбирают своим бабушкам цветы, и это вдохновляет. Ты видишь огонек у людей в глазах, когда они хотят сделать приятное.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Уйти от шаблона цветочного рынка. Не просто продажа, а классный атрибут праздника в городе. Такие телеги привезут тюльпанное настроение в Брест уже в мартовские выходные.

А пока весенние букеты доставляют по домашним адресам. Своего рода курьеры счастья.

– Чувствуете себя курьерами счастья?

– Сто процентов.

– Сто процентов, особенно когда не ожидают увидеть эти цветы, получают – это такие эмоции, такая радость! Потом кто-то пишет отзывы. Вчера была доставка из Германии для бабушки. Девушка потом прислала фотографии. Бабушка такая счастливая на этих фото – очень приятно смотреть.

Юлия Вершицкая, жительница Бреста:

Приятно! Наверное, тюльпаны любят все, но когда получаешь с маленьким моментом неожиданности, это волнительно. Буду благодарить мужа, я так понимаю.