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Курьеры счастья. Рассказываем про необычное место, где можно купить цветы на 8 Марта

28 февраля 2021 17:57
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Новости Беларуси. До главного весеннего праздника остается ровно неделя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Sold out ожидают в цветочных магазинах по всей стране. Прихватить охапку тюльпанов не прочь любой мужчина. И пока у одних только мысли о подарках, у других – бессонные ночи и оранжереи под крышей собственного дома.

Курьеры счастья. Рассказываем про необычное место, где можно купить цветы на 8 Марта-1

Этот праздник набирает обороты все больше и больше. Приятно видеть, когда молодые люди приходят, покупают цветы, выбирают своим девушкам, женам. Или когда постарше, даже дедушки приходят, выбирают своим бабушкам цветы, и это вдохновляет. Ты видишь огонек у людей в глазах, когда они хотят сделать приятное.

Курьеры счастья. Рассказываем про необычное место, где можно купить цветы на 8 Марта-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Уйти от шаблона цветочного рынка. Не просто продажа, а классный атрибут праздника в городе. Такие телеги привезут тюльпанное настроение в Брест уже в мартовские выходные.

Курьеры счастья. Рассказываем про необычное место, где можно купить цветы на 8 Марта-7

А пока весенние букеты доставляют по домашним адресам. Своего рода курьеры счастья. 

Курьеры счастья. Рассказываем про необычное место, где можно купить цветы на 8 Марта-10

– Чувствуете себя курьерами счастья? 
– Сто процентов.
– Сто процентов, особенно когда не ожидают увидеть эти цветы, получают – это такие эмоции, такая радость! Потом кто-то пишет отзывы. Вчера была доставка из Германии для бабушки. Девушка потом прислала фотографии. Бабушка такая счастливая на этих фото – очень приятно смотреть.

Курьеры счастья. Рассказываем про необычное место, где можно купить цветы на 8 Марта-13

Юлия Вершицкая, жительница Бреста:
Приятно! Наверное, тюльпаны любят все, но когда получаешь с маленьким моментом неожиданности, это волнительно. Буду благодарить мужа, я так понимаю.

Курьеры счастья. Рассказываем про необычное место, где можно купить цветы на 8 Марта-16

Чтобы растопить городские льды между людьми, иногда достаточно просто посмотреть вокруг в поисках одного единственного весеннего цветка. 

За сезон – 60 тысяч цветов. Семья из Бреста открыла бизнес и выращивает тюльпаны прямо в доме. Подробнее здесь.

# 8 Марта # общество # Юлия Вершицкая # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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