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Сведения передавались украинской стороне. Продажная дипломатия братского народа – смотрите на СТВ

22 марта 2022 15:10
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Дипломатическая неприкосновенность или неприкрытый шпионаж…

Сведения передавались украинской стороне. Продажная дипломатия братского народа – смотрите на СТВ-1

Когда принципы агрессивной разведки превыше мирного добрососедства, а интересы западных кураторов толкают на должностные преступления.

Сведения передавались украинской стороне. Продажная дипломатия братского народа – смотрите на СТВ-4

Сведения, получаемые с помощью фотоловушки, в режиме онлайн передавались иностранному адресату. А конкретно – украинской стороне.

Шпионские игры с печальным финалом. Украинская дипмиссия – завершить, нельзя оправдать.

Сведения передавались украинской стороне. Продажная дипломатия братского народа – смотрите на СТВ-7

Комитетом государственной безопасности приняты исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием.

Когда в семье не без урода… Продажная дипломатия братского народа. Подробности в информационном часе в 19:30 на СТВ.

# Международная политика # общество # Константин Бычек # Сергей Шуманский # Фотофакт

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