Когда принципы агрессивной разведки превыше мирного добрососедства, а интересы западных кураторов толкают на должностные преступления.

Шпионские игры с печальным финалом. Украинская дипмиссия – завершить, нельзя оправдать.

Сведения, получаемые с помощью фотоловушки, в режиме онлайн передавались иностранному адресату. А конкретно – украинской стороне.

Комитетом государственной безопасности приняты исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием.

Когда в семье не без урода… Продажная дипломатия братского народа. Подробности в информационном часе в 19:30 на СТВ.