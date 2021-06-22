Китай выступил против санкций ЕС по Беларуси

Китай выступил решительно против односторонних санкций Евросоюза в отношении Беларуси. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР:

Мы решительно против того, чтобы в международных отношениях использовались угрозы и односторонние санкции, Китай против вмешательства внешних сил во внутренние дела других государств. Мы уважаем путь развития, выбранный Беларусью. Китайская сторона уверена в том, что белорусский народ сможет сохранить политическую стабильность собственными усилиями. Мы надеемся на то, что международное сообщество сыграет конструктивную роль в этом.

Напомним, накануне ЕС синхронно с США, Великобританией и Канадой ввели очередной пакет санкций в отношении нашей страны. Европейский союз дополнил «черный список» в отношении белорусских граждан и юридических лиц. Он затронет 8 предприятий и 78 граждан.