Прямой эфир

Ігар Марзалюк: беларуская нацыяналістычная эліта таго часу ў пераважнай большасці зрабіла стаўку на Адольфа Гітлера

22 июня 2021 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Десятки и даже сотни человек во время Великой Отечественной воевали против своих же соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но только ли страх за собственную жизнь толкал людей на предательство?

Депутат и историк Игорь Марзалюк рассуждает на тему. 

Ігар Марзалюк: беларуская нацыяналістычная эліта таго часу ў пераважнай большасці зрабіла стаўку на Адольфа Гітлера-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
22 чэрвеня 1941 года. Для абсалютнай большасці з нас гэта дзень смутку, трагедыі, болю… Дзень, ад якога мы вядзем адлік нашай нацыянальнай трагедыі. Дзень, у выніку якога Беларусь была акупавана нацыстамі. Мы гэты дзень успрымаем гэтак.

Але мне ўжо прыходзілася казаць, што беларуская нацыяналістычная эліта таго часу ў пераважнай большасці сваёй зрабіла стаўку на Адольфа Гітлера. На нацысцкую Германію. Яны марылі аб тым, што новыя ўладары Беларусі падзеляцца з імі ўладай. Створаць марыянеткавы рэжым, а яны будуць на яго чале. Яны дапамагалі нацыстам і словам, і справай.

Ігар Марзалюк: беларуская нацыяналістычная эліта таго часу ў пераважнай большасці зрабіла стаўку на Адольфа Гітлера-4

Пагаворым аб іх святах. Святах, якія яны адзначалі ў акупаванай Беларусі. Напад на СССР 22 чэрвеня 1941 года для іх быў найвялікшым святам, Днём Вызвалення. Зварот беларусаў пратэктарату Чэхіі і Маравіі ад 27 ліпеня 1941 з падзякай Гітлеру за напад на СССР:

«Вялікі Павадыр Нямецкага Народу Адольф Гітлер павёў сваю непераможную нямецкую армію на Усход Эўропы дзеля барацьбы і поўнага зьнішчэньня бальшавізму, бальшавікоў камуністых і жыдоў, якія ўжо больш як 20 гадоў уціскаюць і нішчаць наш беларускі народ».

Не дадаць, ні  адняць. Падрабязней у відэаматэрыяле.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Адольф Гитлер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БРСМ: кто забывает историю, для того она повторяется, поэтому очень важно для молодёжи думать и знать
22 июня 2021 16:47

БРСМ: кто забывает историю, для того она повторяется, поэтому очень важно для молодёжи думать и знать

Марат Жилинский: в 1970 году канцлер Германии встал на колени перед памятником жертвам Варшавского гетто. Когда перед нами извинятся?
22 июня 2021 16:14

Марат Жилинский: в 1970 году канцлер Германии встал на колени перед памятником жертвам Варшавского гетто. Когда перед нами извинятся?

Правнучка депутата Верховного Совета БССР: она решила не эвакуироваться, её расстреляли на глазах детей и односельчан
22 июня 2021 16:14

Правнучка депутата Верховного Совета БССР: она решила не эвакуироваться, её расстреляли на глазах детей и односельчан