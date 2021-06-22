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«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе

22 июня 2021 16:56
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Новости Беларуси. Пока живы, помнить будем. В Краснознаменском сельском клубе Смолевичского района открыли выставку, посвященную истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В импровизированном музее собрали военные артефакты, а также истории героев, которые вели бой за свободу нашего народа.

Все подробности – в сюжете Юлии Минич.

«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе-1

Юлия Минич, корреспондент:
Боевые действия затронули и поселок Черницкий. Здесь бережно хранят память о героических подвигах партизан, подпольщиков, фронтовиков. А недавно местные жители на базе Краснознаменского сельского клуба создали патриотическую проект-выставку.

«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе-4

Портреты ветеранов Великой Отечественной войны, десятки исторических артефактов. Автор проекта – заведующий клубом Юрий Саперов. Годы идут, вот и родилась идея увековечить события далеких лет в музее. В том числе и тех, кто вел бои за поселок. Запрашивал информацию у родственников, сам занимался поисковой деятельностью. Помогали и местные жители.

«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе-7

Юрий Саперов, заведующий Краснознаменским сельским клубом:
Родственники принесли похоронку своего деда, своего отца. Когда похоронку принесли в 1945 году, через месяц приходит знакомый, друг и приносит письмо, а в письме пишет этот человек, который не пришел: дорогая, любимая жена, дочь, я обязательно вернусь, ждите меня, я вас очень люблю. И сегодня эти родственники ждут своего героя, которого нет. Вот, она решила отдать, чтобы люди смотрели, видели, что это такое.

«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе-10

Василий Якимович Тихонович – сапер, разминировал не один объект, две медали за отвагу. Александр Тимофеевич Казловский – снайпер. Павел Иванович Мурашко – командир партизанского отряда «Родина» бригады «Разгром». Все они стояли насмерть и защищали поселок от врагов.

Интересуются историями и дети.

«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе-13

Софья Бобкова:
Мне понравилось. Некоторые из ветеранов были родными моих соседей. Я примеряла каску военную, автомат поднимала. Я увидела пули, нож, который нашли в лесу.

«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе-16

Автоматы, гильзы, письма и фотографии. Есть необычная передвижная выставка на колесах. Здесь хранится около полутысячи боевых наград, свыше 200 относятся к Великой Отечественной войне. Ребята долго изучают составляющие настоящей машины времени.

«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе-19

Михаил Кулаков, житель деревни Заречье:
Случайно в интернете попались на аукционе копии. Ну и одна, две, ну, посмотрел, красиво, интересно. А потом стало попадаться мне их больше, я думаю: к 9 Мая почему бы не оформить автобус и не выехать в какие-то памятные места, чтобы люди видели, знакомились? Затянуло, остановиться уже невозможно, тема начала развиваться дальше, дальше. По тематике началось: трудовые медали, пограничные войска. Друг у меня служил в ВДВ, попросил: ВДВ собери. Вот я ему ВДВ собрал. Афганистан тоже тема серьезная.

«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе-22

Сейчас в сельском клубе готовятся к празднованию 3 июля, продумывают программу и продолжают навещать ветеранов. Ведь ничто не забыто и никто не будет забыт.

# Великая Отечественная война # общество # Юлия Минич # Фотофакт

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