«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе

Новости Беларуси. Пока живы, помнить будем. В Краснознаменском сельском клубе Смолевичского района открыли выставку, посвященную истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В импровизированном музее собрали военные артефакты, а также истории героев, которые вели бой за свободу нашего народа. Все подробности – в сюжете Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Боевые действия затронули и поселок Черницкий. Здесь бережно хранят память о героических подвигах партизан, подпольщиков, фронтовиков. А недавно местные жители на базе Краснознаменского сельского клуба создали патриотическую проект-выставку.

Портреты ветеранов Великой Отечественной войны, десятки исторических артефактов. Автор проекта – заведующий клубом Юрий Саперов. Годы идут, вот и родилась идея увековечить события далеких лет в музее. В том числе и тех, кто вел бои за поселок. Запрашивал информацию у родственников, сам занимался поисковой деятельностью. Помогали и местные жители.

Юрий Саперов, заведующий Краснознаменским сельским клубом:

Родственники принесли похоронку своего деда, своего отца. Когда похоронку принесли в 1945 году, через месяц приходит знакомый, друг и приносит письмо, а в письме пишет этот человек, который не пришел: дорогая, любимая жена, дочь, я обязательно вернусь, ждите меня, я вас очень люблю. И сегодня эти родственники ждут своего героя, которого нет. Вот, она решила отдать, чтобы люди смотрели, видели, что это такое.

Василий Якимович Тихонович – сапер, разминировал не один объект, две медали за отвагу. Александр Тимофеевич Казловский – снайпер. Павел Иванович Мурашко – командир партизанского отряда «Родина» бригады «Разгром». Все они стояли насмерть и защищали поселок от врагов. Интересуются историями и дети.

Софья Бобкова:

Мне понравилось. Некоторые из ветеранов были родными моих соседей. Я примеряла каску военную, автомат поднимала. Я увидела пули, нож, который нашли в лесу.

Автоматы, гильзы, письма и фотографии. Есть необычная передвижная выставка на колесах. Здесь хранится около полутысячи боевых наград, свыше 200 относятся к Великой Отечественной войне. Ребята долго изучают составляющие настоящей машины времени.

Михаил Кулаков, житель деревни Заречье:

Случайно в интернете попались на аукционе копии. Ну и одна, две, ну, посмотрел, красиво, интересно. А потом стало попадаться мне их больше, я думаю: к 9 Мая почему бы не оформить автобус и не выехать в какие-то памятные места, чтобы люди видели, знакомились? Затянуло, остановиться уже невозможно, тема начала развиваться дальше, дальше. По тематике началось: трудовые медали, пограничные войска. Друг у меня служил в ВДВ, попросил: ВДВ собери. Вот я ему ВДВ собрал. Афганистан тоже тема серьезная.