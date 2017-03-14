Михаил Мясникович вручил в Совете Республики ребятам из Могилевской и Минской областей паспорта

Новости Беларуси. В преддверии Дня Конституции в Беларуси продолжают вручать паспорта, первые в жизни. На сей раз ребят Могилевской и Минской областей пригласили в главный зал Совета Республики – место, где принимают важные не только для страны в целом, но и для каждого в отдельности законопроекты. Возможно, от того мероприятие и получилось особо торжественным.

Поздравил ребят и вручил им их первый важный документ председатель Верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович. А вот главными героями дня традиционно стали победители олимпиад, активные участники спортивных соревнований и творческих конкурсов.

Не обошлось без сюрпризов. Так, школьник из Молодечно Валентин Липницкий виртуозно сыграл для всех на саксафоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Блашенко, ученица Кадинской средней школы:

Каждого приглашали за какие-то особенные заслуги, которые он сделал. Лично я участвовала в конкурсе «Эрудиты планеты». Там мы изучали загрязненность нашего агрогородка, опрашивали людей на улицах. И скоро мы будем презентовать нашу работу.

Елизавета Симакова, ученица Семукачской средней школы:

Я из Могилевского района. Здесь я впервые, и очень хотела бы связать свою жизнь с правами, законами. Я полноправный гражданин Республики Беларусь, я имею права, также имею обязанности, буду соблюдать их.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Беларусь всегда была богата на таланты, на самородки. Но сейчас созданы более комфортные условия для того, чтобы вот этот природный генетический потенциал получил более мощное развитие.

14 марта все ребята получили в подарок еще и красочное издание, в котором доступно изложены основные статьи Конституции, собрана информация об отдельных законопроектах.

Финальные мероприятия Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси» пройдут 15 марта, в День конституции.