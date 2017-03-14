Стейк, сыры, рыбные блюда и французские десерты: фестиваль «Вкус Франции» пройдет в Минске 21 марта

Новости Беларуси. Самый большой ужин в году, или попробовать Францию на вкус. Одиннадцать белорусских ресторанов примут участие в международном гастрономическом фестивале. Кулинарное событие объединит более двух тысяч шеф-поваров на пяти континентах в одно время.

По условиям фестиваля все кулинары должны приготовить блюда французской кухни с минимальным использованием жира, сахара и соли. Разрешается проявлять фантазию и сочетать меню разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В меню для гурманов белорусские шеф-повара включат стейк, сыры, рыбные блюда и вкусные французские десерты. Пройдет гастрономический фестиваль 21 марта в Минске.