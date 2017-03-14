Военнослужащие Беларуси и России начали подготовку к учениям «Запад-2017»

Новости Беларуси. Белорусские и российские военнослужащие начали подготовку к учениям «Запад-2017». Во время тренировки стороны намерены отработать слаженность действий военного управления и оперативную совместимость личного состава с другими воинскими формированиями.

Напомним, масштабные учения пройдут в сентябре сразу на нескольких полигонах Беларуси и России. Это станет итогом совместных мероприятий стран за последние два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Безусловно, данная тренировка имеет и исследовательские цели. Первое, что мы отрабатываем, – оперативную совместимость разных органов управления, разных средств управления. Второе, конечно, – это проверить слаженность в работе оперативных групп и самого состава объединенного командования группировки войск. Но самое главное, конечно, – повысить уровень взаимодействия, поскольку оно проводится на территории нашего государства между всеми составляющими военной организации Республики Беларусь.