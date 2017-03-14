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Мы стараемся, чтобы ни один человек не оставался без внимания: жительницу Новополоцка поздравили со 100-летним юбилеем

14 марта 2017 13:35
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Новости Беларуси. Почти в четыре раза старше Конституции. В одном из самых молодых городов Беларуси – Новополоцке – продолжают добрую традицию поздравлять самых почтенных жителей.

На этот раз со столетним юбилеем представители местной власти поздравили Антонину Волынко. Женщина всю жизнь отработала дояркой в колхозе «Заря» Полоцкого района. Вырастила троих детей, четверых внуков. Сегодня ее радуют и четверо правнуков.

Что любопытно, Антонина Захаровна родилась за год до появления первой, временной Конституции 1918 года. И за свой век видела шестикратную трансформацию основного документа страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антонина Волынко, житель Новополоцка:
Все меня жалеют. И внучки, и правнучки.

Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома:
Мы считаемся одним из самых молодых городов нашей страны, имеем почетное звание «Город, дружественный детям». Конечно, ветеранам труда, ветеранам войны уделяем самое пристальное внимание. Мы стараемся, чтобы ни один человек не оставался без внимания.

В Новополоцке сегодня проживает три человека, перешагнувших вековой рубеж. Еще 10 отметят 100-летний юбилей в ближайшее время.

# общество # Долгожители Беларуси

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