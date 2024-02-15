В Витебске память ветеранов Афганской войны почтили у мемориала «Боль»

В Витебске в День памяти воинов-интернационалистов у мемориала «Боль» собрались ветераны Афганской войны, их семьи, местное руководство, студенты и школьники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно витебские десантники первыми входили в Афганистан, а спустя почти 10 лет замыкали колонну при выводе советских войск. Домой вернулись не все. На гранитных плитах увековечены фамилии уроженцев региона, которые погибли, исполняя интернациональный долг.

Иван Бурлак, подполковник в отставке:

Мы кричали «ура!», наконец-то! Сил, энергии прибавилось. И когда пересекли границу, конечно, для нас это была радость.

Валерьян Мацкевич, председатель Витебской областной организации ветеранов войны в Афганистане:

Это не праздничная дата, а дата памяти, прежде всего о погибших наших ребятах. А у нас в области их погибло 160 человек. Офицеры, прапорщики не прятались за спины солдат, а шли в боевом порядке все вместе.