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В Витебске память ветеранов Афганской войны почтили у мемориала «Боль»

15 февраля 2024 11:04
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В Витебске в День памяти воинов-интернационалистов у мемориала «Боль» собрались ветераны Афганской войны, их семьи, местное руководство, студенты и школьники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске память ветеранов Афганской войны почтили у мемориала «Боль»-1

Именно витебские десантники первыми входили в Афганистан, а спустя почти 10 лет замыкали колонну при выводе советских войск. Домой вернулись не все. На гранитных плитах увековечены фамилии уроженцев региона, которые погибли, исполняя интернациональный долг.

В Витебске память ветеранов Афганской войны почтили у мемориала «Боль»-4

Иван Бурлак, подполковник в отставке:
Мы кричали «ура!», наконец-то! Сил, энергии прибавилось. И когда пересекли границу, конечно, для нас это была радость.

В Витебске память ветеранов Афганской войны почтили у мемориала «Боль»-7

Валерьян Мацкевич, председатель Витебской областной организации ветеранов войны в Афганистане:
Это не праздничная дата, а дата памяти, прежде всего о погибших наших ребятах. А у нас в области их погибло 160 человек. Офицеры, прапорщики не прятались за спины солдат, а шли в боевом порядке все вместе.

В Витебске память ветеранов Афганской войны почтили у мемориала «Боль»-10

Из Витебской области на службу в Афганистан было направлено 5,5 тысячи солдат. В регионе имена воинов-интернационалистов присвоены 22-м улицам и шести школам.

# Воины-афганцы в Беларуси # общество

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