Распространение коронавируса в мире и закрытие границ. Авторское мнение Григория Азаренка

Помните знаменитые кадры 90-х? Президент Беларуси убирает символичный шлагбаум на границе с Россией. Так вот, спустя четверть века он вновь появился, отнюдь не символичный. По инициативе правительства России. Чем может быть обосновано такое решение? Нам сказали, мол, вы не выполняете рекомендации ВОЗ по борьбе с коронавирусом. Что по этому поводу заявила сама Всемирная организация здравоохранения?

Григорий Азаренок, корреспондент: Открывать мировые новостные ленты сейчас бессмысленно: в них нет ничего, кроме коронавируса. Страшная зараза, в конце прошлого года зародившаяся в Китае, уже захватила всю Европу. Карты, покрытые красными точками очагов заражения, наводят ужас, возникает ощущение конца времен. Болезнь бьет не только по легким. Она рушит фондовые биржи, заставляет мировые валюты плясать канкан. Она сделала то, что много лет не получается у националистических партий – разделила мир по границам.

Григорий Азаренок: Но россияне не привыкли верить всяким там международным организациям. А рейтинг доверия российскому федеральному телевидению сомнений не вызывает? Вот фрагменты сюжета программы «Вести», который вышел в эфир 12 марта. Корреспондентка отправилась на брестскую границу, чтобы своими глазами увидеть, как белорусы защищают от вируса границу Союзного государства.

Вполне объективный сюжет: рассказано и про экспресс-пробы, и про санитарные стоянки, и про дезинфекционные бригады. Но наш союзник без предупреждений и согласований выставил заградотряд. Экономический ущерб сейчас сложно предвидеть. Но тут даже не это страшно. Никто никогда не думал, что когда-нибудь настанут времена, когда белоруса развернут у российской границы.

Более 70 тысяч россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок. В этом признался глава Минздрава России. В Беларуси этот показатель сведен к минимуму. Так, если что, мы границы не закрыли, приезжайте к нам, у нас лечиться безопасней.

А теперь нужно немного подняться над ситуацией. По официальной статистике ежегодно от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирают более 500 тысяч человек. Представляете, сколько болеют? Подчеркну, это за сезон. За полгода существования коронавируса заразились 200 тысяч. Уже выздоровели 80 тысяч. Погибли 8 000. Безусловно, трагедия. Но почему никто не устраивает истерик из-за гриппа? Где все мировые масс-медиа, призывающие вводить чрезвычайное положение, отменять футбольные матчи, вводить войска, как во Франции? Почему никто не скупает маски миллионами и туалетную бумагу тоннами? Политики мирового уровня не призывают граждан прощаться с родственниками и готовиться к смерти? Может быть, с помощью этого массового гипноза с нами играют в какую-то игру?

Коронавирус сорвал с человечества маски. Маски гуманизма и толерантности. Европейские государства закрыли свои границы. Каждому плевать на своего соседа. Уже звучат высказывания, граничащие с Геббельсом, – мол, стариков не спасти, пускай умирают. Почти все оказались не готовы к относительно не самому страшному вызову. Можно констатировать: Евросоюз, который некоторые так любят ставить в пример, развалился, и Брюссель ушел на карантин.

Ну а что мы? Вчера был в рабочей командировке в Клецком и Несвижском районах. С людьми общался. Учителями, крестьянами, лесниками. Они не болеют, не истерят. Им некогда. Работать надо.