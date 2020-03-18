Отдельный вход для людей с температурой, доставка рецептов на дом. В поликлиниках Минска изменили правила приёма граждан

Чтобы уменьшить количество контактов, для пациентов с повышенной температурой организован отдельный вход. Их будут принимать в специальных инфекционных кабинетах. Ограничили и прием пожилых людей.

COVID-19. Заведующий кафедрой БГМУ ответил на четыре важных вопроса о коронавирусе

Рецепты пациентам с хроническими заболеваниями будут доставлять на дом. Ежегодные справки о состоянии здоровья можно будет заказать в электронном варианте. А больничные будут выдавать сразу на максимальный срок.