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Отдельный вход для людей с температурой, доставка рецептов на дом. В поликлиниках Минска изменили правила приёма граждан

18 марта 2020 17:15
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Новости Беларуси. Минские поликлиники изменили правила приема граждан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отдельный вход для людей с температурой, доставка рецептов на дом. В поликлиниках Минска изменили правила приёма граждан-1

Чтобы уменьшить количество контактов, для пациентов с повышенной температурой организован отдельный вход. Их будут принимать в специальных инфекционных кабинетах. Ограничили и прием пожилых людей.

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Рецепты пациентам с хроническими заболеваниями будут доставлять на дом. Ежегодные справки о состоянии здоровья можно будет заказать в электронном варианте. А больничные будут выдавать сразу на максимальный срок.

Отдельный вход для людей с температурой, доставка рецептов на дом. В поликлиниках Минска изменили правила приёма граждан-4

Ирина Пашуто, главный врач УЗ «3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района»:
В поликлинике соблюдаются все режимы дезинфекции, текущие уборки проводятся регулярно. Мы ограничили плановую диспансеризацию, плановую вакцинацию, выполнение ряда плановых обследований скрининговых, таких как маммография, флюорография. 

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Но еще раз хочу повторить: если пациент желает обратиться в поликлинику, он получит медицинскую помощь в полном объеме.

Отдельный вход для людей с температурой, доставка рецептов на дом. В поликлиниках Минска изменили правила приёма граждан-7

Это правильное решение поликлиники и Минздрава, потому что там проходят больные и с температурой, и с кашлем.

Отдельный вход для людей с температурой, доставка рецептов на дом. В поликлиниках Минска изменили правила приёма граждан-10

# Коронавирус # общество # Ирина Пашуто # Фотофакт

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