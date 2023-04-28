Лукашенко поручил разобраться с бесхозяйственностью: отработала техника 5-10 лет – под забор бросили. Всё достать!

Новости Беларуси. Гомельской области нужны новые драйверы экономического роста. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая Ветковский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год традиционно в конце апреля Президент приезжает в Гомельскую область. Она больше остальных пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Но ни территорию, ни тем более людей там не оставили один на один с большой бедой. Будучи еще 10 лет назад в Хойниках, Александр Лукашенко отметил важный факт: страх Чернобыля ушел, и люди понимают: это нормальная земля, на которой можно жить.

Достойное развитие агропромышленного комплекса в пострадавших районах – это то самое ключевое, на что делают здесь ставку. Поэтому местами очевидная бесхозяйственность заслуженно получает негативную оценку. А вот проявленная предприимчивость только одобряется и поощряется. Так, Президенту в поле показали технику, которая благодаря смекалке и и хозяйственному подходу получила второе дыхание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Речь идет о том, что в хозяйствах трактор, прицепная техника отработали 5, 7, 10 лет – списали или под забор бросили. Ну если 5 лет – под забор бросают, прошло 10 лет – по бухгалтерии списали, шито-крыто. Мы приняли решение: из-под заборов все достать, из двух сделать одну, если получается. А где-то, если не совсем разобрали, восстановить за счет запчастей, комплектующих и дать новую жизнь этой технике. Красавицы!