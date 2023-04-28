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Лукашенко поручил разобраться с бесхозяйственностью: отработала техника 5-10 лет – под забор бросили. Всё достать!

28 апреля 2023 11:22
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Новости Беларуси. Гомельской области нужны новые драйверы экономического роста. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая Ветковский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Каждый год традиционно в конце апреля Президент приезжает в Гомельскую область. Она больше остальных пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Но ни территорию, ни тем более людей там не оставили один на один с большой бедой. Будучи еще 10 лет назад в Хойниках, Александр Лукашенко отметил важный факт: страх Чернобыля ушел, и люди понимают: это нормальная земля, на которой можно жить.  

Лукашенко поручил разобраться с бесхозяйственностью: отработала техника 5-10 лет – под забор бросили. Всё достать!-1

Достойное развитие агропромышленного комплекса в пострадавших районах – это то самое ключевое, на что делают здесь ставку. Поэтому местами очевидная бесхозяйственность заслуженно получает негативную оценку. А вот проявленная предприимчивость только одобряется и поощряется. Так, Президенту в поле показали технику, которая благодаря смекалке и и хозяйственному подходу получила второе дыхание.  

Лукашенко поручил разобраться с бесхозяйственностью: отработала техника 5-10 лет – под забор бросили. Всё достать!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Речь идет о том, что в хозяйствах трактор, прицепная техника отработали 5, 7, 10 лет – списали или под забор бросили. Ну если 5 лет – под забор бросают, прошло 10 лет – по бухгалтерии списали, шито-крыто. Мы приняли решение: из-под заборов все достать, из двух сделать одну, если получается. А где-то, если не совсем разобрали, восстановить за счет запчастей, комплектующих и дать новую жизнь этой технике. Красавицы!  

Лукашенко поручил разобраться с бесхозяйственностью: отработала техника 5-10 лет – под забор бросили. Всё достать!-7

Лукашенко поручил разобраться с бесхозяйственностью: отработала техника 5-10 лет – под забор бросили. Всё достать!-9

Этим мы и занимаемся.
– Так это что, мне вам надо было это рассказывать?

 Лукашенко: «Самое тяжелое впечатление – от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это». Подробнее здесь.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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