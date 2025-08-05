Прямой эфир

МИД о деструктивном мероприятии в Варшаве: подобные акции прямо вредят белорусско-польским отношениям

05 августа 2025 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Подобные акции прямо вредят белорусско-польским отношениям. В Министерстве иностранных дел высказались о деструктивном мероприятии в Варшаве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой связи в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси, которому вручена соответствующая нота.

МИД о деструктивном мероприятии в Варшаве: подобные акции прямо вредят белорусско-польским отношениям-2

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
По имеющимся в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь сведениям, 9-10 августа текущего года в Варшаве на площади имени Пилсудского, а также в Варшавском университете, запланировано проведение мероприятия, цель которого – нанесение ущерба Республике Беларусь. Организаторами и активными участниками выступают представители белорусской эмиграции, поддерживаемые официальной Варшавой и известные своей деструктивной и провокационной деятельностью.

Министерство исходит из того, что подобные враждебные акции не способствуют восстановлению нормального диалога между нашими государствами и прямо вредят белорусско-польским отношениям. В этой связи в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Республики Польши, которому вручена соответствующая нота.

Министерство иностранных дел Республики Беларусь будет и далее тщательно отслеживать развитие ситуации, оставляя за собой право принимать необходимые ответные меры на любые действия провокационного характера.

# МИД Республики Беларусь # Руслан Варанков # Беларусь-Польша

Другие новости рубрики

Все новости
Новый сезон республиканского конкурса молодёжных инициатив – узнали, кто может участвовать и какие проекты подходят
05 августа 2025 07:52

Новый сезон республиканского конкурса молодёжных инициатив – узнали, кто может участвовать и какие проекты подходят

Космонавты Василевская и Новицкий приняли участие в акции «Шаг к успеху»
05 августа 2025 07:48

Космонавты Василевская и Новицкий приняли участие в акции «Шаг к успеху»

К началу учебного года в Минске откроется пять детских садов
05 августа 2025 07:29

К началу учебного года в Минске откроется пять детских садов