МИД Беларуси запустил новый образовательный проект в БГУ
«Лекторий «Дипломат» – старт новому образовательному проекту дали на факультете международных отношений БГУ. В течение учебного года студенты получат уникальную возможность пообщаться с сотрудниками МИД. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Максим Рыженков официально запустил цикл ежемесячных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект охватит широкий спектр вопросов: от тонкостей двусторонних отношений и работы в ООН до нюансов консульской службы и современной экономической дипломатии. Главная фишка лектория – в его формате. Вместо теории и сухих фактов – живой диалог с теми, кто сегодня представляет страну на мировой арене.
Александр Клецко, студент Белорусского государственного университета:
Можно задать свои вопросы, можно получить какой-то фидбэк от тех людей, которые занимаются в этой профессии.
Мария Грибанова, студентка Белорусского государственного университета:
Я уверена, что со мной согласятся все студенты, что это открывает нам новые перспективы. Это уникальная возможность получить опыт от действующих дипломатов. В то же время это возможность заявить о себе. Новые проекты – это всегда хорошо. И мы будем стараться участвовать в этом и брать все возможное, чтобы получить новый опыт.
Для студентов этот проект – уникальный шанс попасть в кадровый резерв МИД, а для ведомства – возможность разглядеть таланты.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Сегодня в Министерстве иностранных дел трудятся около 100 выпускников факультета международных отношений. Естественно, мы самых лучших ребят будем себе забирать и дальше. Интерактивное взаимодействие с ребятами в ходе этого лектория позволит нам еще и увидеть их. Не просто по дипломам, когда они будут приходить к нам, а вот здесь, в живом общении, как они держатся, какие их знания, креативность. И потом уже это учитывать при приеме на работу.
Сотрудничество между Министерством иностранных дел и факультетом международных отношений БГУ имеет прочный фундамент. Договор о совместной работе действует с 2012 года. За это время опробовали множество форматов: от тематических семинаров до волонтерства студентов на крупных международных форумах. Ожидается, что «Лекторий «Дипломат» станет новым этапом этого плодотворного союза.