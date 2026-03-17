МИД Беларуси запустил новый образовательный проект в БГУ

«Лекторий «Дипломат» – старт новому образовательному проекту дали на факультете международных отношений БГУ. В течение учебного года студенты получат уникальную возможность пообщаться с сотрудниками МИД. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Максим Рыженков официально запустил цикл ежемесячных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект охватит широкий спектр вопросов: от тонкостей двусторонних отношений и работы в ООН до нюансов консульской службы и современной экономической дипломатии. Главная фишка лектория – в его формате. Вместо теории и сухих фактов – живой диалог с теми, кто сегодня представляет страну на мировой арене.

Александр Клецко, студент Белорусского государственного университета: Можно задать свои вопросы, можно получить какой-то фидбэк от тех людей, которые занимаются в этой профессии.

Мария Грибанова, студентка Белорусского государственного университета:

Я уверена, что со мной согласятся все студенты, что это открывает нам новые перспективы. Это уникальная возможность получить опыт от действующих дипломатов. В то же время это возможность заявить о себе. Новые проекты – это всегда хорошо. И мы будем стараться участвовать в этом и брать все возможное, чтобы получить новый опыт.

Для студентов этот проект – уникальный шанс попасть в кадровый резерв МИД, а для ведомства – возможность разглядеть таланты.