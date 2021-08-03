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МИД Беларуси считает бездоказательными обвинения ЕС в создании миграционного кризиса на границе с Литвой

03 августа 2021 13:57
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Новости Беларуси. МИД Беларуси заявил, что считает бездоказательными обвинения ЕС в создании миграционного кризиса на границе с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомстве отметили, что Минск в 2021 году предлагал Брюсселю провести консультации по вопросам миграции, но не получил ответа.

Екатерина Забенько, СТВ:
Еврочиновники и власти соседней страны в течение года своими руками последовательно и осознанно разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Беларусью.

МИД Беларуси считает бездоказательными обвинения ЕС в создании миграционного кризиса на границе с Литвой-1

«Литва заблокировала финансирование по подписанному с ЕС Соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов и так далее», – заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в интервью ТАСС. И добавил: «Это тот самый случай, когда кто-то пытается переложить свои проблемы с больной головы на здоровую, и Евросоюз неуклюже пытается использовать ситуацию на белорусско-литовской границе для демонстрации единства и солидарности».

# Беженцы # общество # Анатолий Глаз # Екатерина Забенько # Фотофакт

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