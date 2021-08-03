МИД Беларуси считает бездоказательными обвинения ЕС в создании миграционного кризиса на границе с Литвой

Новости Беларуси. МИД Беларуси заявил, что считает бездоказательными обвинения ЕС в создании миграционного кризиса на границе с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомстве отметили, что Минск в 2021 году предлагал Брюсселю провести консультации по вопросам миграции, но не получил ответа.

Екатерина Забенько, СТВ:

Еврочиновники и власти соседней страны в течение года своими руками последовательно и осознанно разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Беларусью.