Пойдём в места, где баскетбол 3x3 занимает устойчивые позиции. Максим Рыженков о создании спортивных площадок в стране

Новости Беларуси. «Спорт для всех». Проект, который приурочен к 16-летию основания Президентского спортивного клуба, продолжает собирать все поколения белорусов на спортивных площадках.
Новости Беларуси. «Спорт для всех». Проект, который приурочен к 16-летию основания Президентского спортивного клуба, продолжает собирать все поколения белорусов на спортивных площадках.
Так, новая игровая зона появилась 3 августа на территории водохранилища «Дрозды», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь установили восемь баскетбольных щитов как для самых маленьких игроков, так и для профессиональных спортсменов.
«В планах развитие всех видов спорта». В парковой зоне водохранилища «Дрозды» открыли баскетбольную площадку
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Дальше, я думаю, мы пойдем в первую очередь в места, где баскетбол 3x3 традиционно занимает устойчивые позиции. Допустим, Дзержинск, где постоянно проходит соответствующий турнир, Гродненщина. Открыта была площадка совместно с нашими партнерами из «Росатома» в Островце. Поэтому мы идем не только в Минск, но и идем в целом по стране, прежде всего идем туда, где нас ждут, где развивается баскетбол 3x3.
Строительство площадки реализовано в рамках проекта «Спорт для всех», цель которого – создание безопасных и комфортных условий для круглогодичных занятий физической культурой.