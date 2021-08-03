Пойдём в места, где баскетбол 3x3 занимает устойчивые позиции. Максим Рыженков о создании спортивных площадок в стране

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Дальше, я думаю, мы пойдем в первую очередь в места, где баскетбол 3x3 традиционно занимает устойчивые позиции. Допустим, Дзержинск, где постоянно проходит соответствующий турнир, Гродненщина. Открыта была площадка совместно с нашими партнерами из «Росатома» в Островце. Поэтому мы идем не только в Минск, но и идем в целом по стране, прежде всего идем туда, где нас ждут, где развивается баскетбол 3x3.