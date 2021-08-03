«В планах развитие всех видов спорта». В парковой зоне водохранилища «Дрозды» открыли баскетбольную площадку

Новости Беларуси. «Спорт для всех». Проект, который приурочен к 16-летию основания Президентского спортивного клуба, продолжает собирать все поколения белорусов на спортивных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, новая игровая зона появилась 3 августа на территории водохранилища «Дрозды».

Здесь установили восемь баскетбольных щитов как для самых маленьких игроков, так и для профессиональных спортсменов.

На площадке для взрослых расположены два корта, на которых уложено профессиональное покрытие. К услугам маленьких посетителей зоны – «баскетбольное дерево» с пятью щитами, расположенными на разной высоте, поэтому каждый ребенок, независимо от возраста и роста, сможет попробовать себя в этом виде спорта.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

В планах развитие всех видов спорта, особенный упор на открытые площадки, находящиеся как вдоль нашей магистральной велодорожки, а это проект долгосрочный, чтобы мы насыщали велодорожку различными спортивными объектами. Ну и также создание должной, хорошей спортивной инфраструктуры во дворах.