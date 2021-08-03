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Проезжую часть расширят. Ремонт на улице Горького в Борисове планируют завершить осенью

03 августа 2021 13:45
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Новости Беларуси. Дорожное обновление. Ремонт на улице Горького в Борисове планируют завершить осенью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все идет согласно графику. Ежедневно работает спецтехника.

Проезжую часть расширят. Ремонт на улице Горького в Борисове планируют завершить осенью-1

Ремонт проводится в ходе реконструкции смежной улицы Гагарина. После обновления здесь появятся велодорожка и новые пешеходные тротуары. Проведут и реконструкцию сетей электроснабжения, которые проходят в районе перекрестка улиц Гагарина и Горького.

Проезжую часть расширят. Ремонт на улице Горького в Борисове планируют завершить осенью-4

Специалистам также необходимо переложить устаревшие коммуникации. Обновляют целый ряд сетей. Например, канализации и ливневки. Работы по их замене уже практически завершены.

Проезжую часть расширят. Ремонт на улице Горького в Борисове планируют завершить осенью-7

Евгений Жеметро, ведущий инженер УКС Борисовского района:
Прокладка сетей практически завершена. Осталось выполнить обратные засыпки, ведется устройство основания, установка борта. Будет выполнена проезжая часть.

Проезжую часть расширят. Ремонт на улице Горького в Борисове планируют завершить осенью-10

Расширят и проезжую часть. Тут появится четыре полосы. Пока же участок для движения закрыт.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Евгений Жеметро # Фотофакт

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