Проезжую часть расширят. Ремонт на улице Горького в Борисове планируют завершить осенью

Новости Беларуси. Дорожное обновление. Ремонт на улице Горького в Борисове планируют завершить осенью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все идет согласно графику. Ежедневно работает спецтехника.

Ремонт проводится в ходе реконструкции смежной улицы Гагарина. После обновления здесь появятся велодорожка и новые пешеходные тротуары. Проведут и реконструкцию сетей электроснабжения, которые проходят в районе перекрестка улиц Гагарина и Горького.

Специалистам также необходимо переложить устаревшие коммуникации. Обновляют целый ряд сетей. Например, канализации и ливневки. Работы по их замене уже практически завершены.

Евгений Жеметро, ведущий инженер УКС Борисовского района:

Прокладка сетей практически завершена. Осталось выполнить обратные засыпки, ведется устройство основания, установка борта. Будет выполнена проезжая часть.