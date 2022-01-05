Прямой эфир

Протестующие в Алматы захватили корпункт телеканала «Мир 24» и потребовали выхода в прямой эфир

05 января 2022 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Ситуация в Казахстане накаляется с каждым часом. Протестующие в Алматы захватили здание корпункта телеканала «Мир 24» и потребовали выхода в прямой эфир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие в Алматы захватили корпункт телеканала «Мир 24» и потребовали выхода в прямой эфир-1

И это еще один пример того, как террористы пытаются отрезать правдивые источники информации. Сегодня Казахстан столкнулся с гибридной войной извне, с теми же технологиями, которые применялись в Беларуси в 2020-м, когда атака на систему госвласти переросла в массовые беспорядки. Сейчас на улицах казахских городов все то, чего нам удалось избежать.

Протестующие в Алматы захватили корпункт телеканала «Мир 24» и потребовали выхода в прямой эфир-4

А ведь не так давно Александр Лукашенко предупреждал, что «удавка» вокруг России будет стягиваться все крепче. И дело вовсе не газовом кризисе. Сейчас на кону не только территории и политический рычаг против России, но миллиарды долларов от месторождений, торговых маршрутов.

Александр Лукашенко: «Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток». Читайте здесь.

Протестующие в Алматы захватили корпункт телеканала «Мир 24» и потребовали выхода в прямой эфир-7

По последней информации, в Казахстане в связи с серьезной угрозой безопасности граждан и в целях обеспечения, восстановления законности и правопорядка в столице государства введено чрезвычайное положение. Оно будет действовать две недели.

# Акции протеста # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Интеллектуальные системы смогут предотвратить распространение ковида. Каким будет главный медиацентр ОИ в Пекине?
05 января 2022 11:13

Интеллектуальные системы смогут предотвратить распространение ковида. Каким будет главный медиацентр ОИ в Пекине?

Протестующие в Алматы ворвались в здание администрации и устроили пожар. Полиция пытается оттеснять нападающих
05 января 2022 11:09

Протестующие в Алматы ворвались в здание администрации и устроили пожар. Полиция пытается оттеснять нападающих

На фоне «газовых» протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Её принял президент страны
05 января 2022 08:08

На фоне «газовых» протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Её принял президент страны