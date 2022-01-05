Протестующие в Алматы захватили корпункт телеканала «Мир 24» и потребовали выхода в прямой эфир

Новости Казахстана. Ситуация в Казахстане накаляется с каждым часом. Протестующие в Алматы захватили здание корпункта телеканала «Мир 24» и потребовали выхода в прямой эфир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это еще один пример того, как террористы пытаются отрезать правдивые источники информации. Сегодня Казахстан столкнулся с гибридной войной извне, с теми же технологиями, которые применялись в Беларуси в 2020-м, когда атака на систему госвласти переросла в массовые беспорядки. Сейчас на улицах казахских городов все то, чего нам удалось избежать.

А ведь не так давно Александр Лукашенко предупреждал, что «удавка» вокруг России будет стягиваться все крепче. И дело вовсе не газовом кризисе. Сейчас на кону не только территории и политический рычаг против России, но миллиарды долларов от месторождений, торговых маршрутов. Александр Лукашенко: «Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток». Читайте здесь.