На фоне «газовых» протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Её принял президент страны

Новости Казахстана. На фоне «газовых» протестов правительство Казахстана ушло в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее принял президент. Касым-Жомарт Токаев поручил временно ввести регулирование цен на газ, бензин и дизель. Мера будут действовать 180 дней.

Напомним, на фоне чисто экономических требований некоторые силы пытались раскачать политическую обстановку в Казахстане. Страна столкнулась с гибридной атакой извне. Эксперты заявляют о схожести технологий, которые применялись и в Беларуси в 2020-м. Совершенная атака на систему госвласти окончилась беспорядками. Их ущерб только в Алматы уже превышает 1,5 миллиона долларов США.