На фоне «газовых» протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Её принял президент страны
Новости Казахстана. На фоне «газовых» протестов правительство Казахстана ушло в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее принял президент. Касым-Жомарт Токаев поручил временно ввести регулирование цен на газ, бензин и дизель. Мера будут действовать 180 дней.
Напомним, на фоне чисто экономических требований некоторые силы пытались раскачать политическую обстановку в Казахстане. Страна столкнулась с гибридной атакой извне. Эксперты заявляют о схожести технологий, которые применялись и в Беларуси в 2020-м. Совершенная атака на систему госвласти окончилась беспорядками. Их ущерб только в Алматы уже превышает 1,5 миллиона долларов США.
Нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек. В центральную городскую клиническую больницу поступили 54 пострадавших. По фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования – сообщают в МВД Казахстана.