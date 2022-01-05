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На фоне «газовых» протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Её принял президент страны

05 января 2022 08:08
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Новости Казахстана. На фоне «газовых» протестов правительство Казахстана ушло в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее принял президент. Касым-Жомарт Токаев поручил временно ввести регулирование цен на газ, бензин и дизель. Мера будут действовать 180 дней.

На фоне «газовых» протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Её принял президент страны-1

Напомним, на фоне чисто экономических требований некоторые силы пытались раскачать политическую обстановку в Казахстане. Страна столкнулась с гибридной атакой извне. Эксперты заявляют о схожести технологий, которые применялись и в Беларуси в 2020-м. Совершенная атака на систему госвласти окончилась беспорядками. Их ущерб только в Алматы уже превышает 1,5 миллиона долларов США.

На фоне «газовых» протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Её принял президент страны-4

Нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек. В центральную городскую клиническую больницу поступили 54 пострадавших. По фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования – сообщают в МВД Казахстана.

# Акции протеста # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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