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МИД Беларуси напомнил литовским политикам об ответственности за помощь экстремистам

05 мая 2024 11:55
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СМИ сейчас являются, пожалуй, единственным проводником информации для наших воинствующих соседей. Общаясь с российскими журналистами, министр иностранных дел Беларуси выступил с острыми заявлениями в адрес официального Вильнюса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Алейник заявил, что Литва оказывает поддержку, в том числе финансовую, экстремистам, которые ставят своей целью свержение законной власти в Беларуси.

Он подчеркнул, что литовские политики прекрасно знают о находящихся в Литве военизированных формированиях, планирующих любыми методами поменять действующее руководство страны. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что литовские политики должны быть готовы нести ответственность за это.

МИД Беларуси напомнил литовским политикам об ответственности за помощь экстремистам-1

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Я бы дал совет литовским политикам, которые знают об этом, которые попустительствуют этому, они должны четко осознавать, что любые пересечения красных линий в этой части будет сопряжено с ответственностью за ту помощь, то финансирование, ту поддержку, которую они оказывают этим военным формированиям.

И еще один совет можно дать в этой части: перестаньте поддерживать экстремистов. История показывает, что рано или поздно любые экстремистские или террористические формирования начинают играть в свою игру. И зачастую эта игра осуществляется в том числе против тех стран, которые занимались поддержкой и финансированием их деятельности.

Ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил, что силовые структуры предотвратили удары боевыми беспилотниками с территории Литвы по объектам в Минске и его пригороде. По его словам, ведомство пока не может обнародовать подробности этой работы, но она продолжается.

# МИД Беларуси # общество # Сергей Алейник

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