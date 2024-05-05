МИД Беларуси напомнил литовским политикам об ответственности за помощь экстремистам

СМИ сейчас являются, пожалуй, единственным проводником информации для наших воинствующих соседей. Общаясь с российскими журналистами, министр иностранных дел Беларуси выступил с острыми заявлениями в адрес официального Вильнюса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Алейник заявил, что Литва оказывает поддержку, в том числе финансовую, экстремистам, которые ставят своей целью свержение законной власти в Беларуси.
Он подчеркнул, что литовские политики прекрасно знают о находящихся в Литве военизированных формированиях, планирующих любыми методами поменять действующее руководство страны. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что литовские политики должны быть готовы нести ответственность за это.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Я бы дал совет литовским политикам, которые знают об этом, которые попустительствуют этому, они должны четко осознавать, что любые пересечения красных линий в этой части будет сопряжено с ответственностью за ту помощь, то финансирование, ту поддержку, которую они оказывают этим военным формированиям.
И еще один совет можно дать в этой части: перестаньте поддерживать экстремистов. История показывает, что рано или поздно любые экстремистские или террористические формирования начинают играть в свою игру. И зачастую эта игра осуществляется в том числе против тех стран, которые занимались поддержкой и финансированием их деятельности.
Ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил, что силовые структуры предотвратили удары боевыми беспилотниками с территории Литвы по объектам в Минске и его пригороде. По его словам, ведомство пока не может обнародовать подробности этой работы, но она продолжается.