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«Были отобраны лучшие». «Снайперский рубеж» пройдёт 28 июля под Брестом

27 июля 2018 07:04
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Новости Беларуси. Белорусские военные продолжают сражаться за награды Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Были отобраны лучшие». «Снайперский рубеж» пройдёт 28 июля под Брестом-1

Впереди – «Снайперский рубеж». Пожалуй, самый ответственный этап, ведь он пройдёт на территории нашей страны. На полигоне под Брестом уже в субботу, 28 июля, стрелкам предстоит сдать индивидуальный и парный зачеты, а также пройти эстафету. Вне конкурса заявлена снайперская дуэль.

«Были отобраны лучшие». «Снайперский рубеж» пройдёт 28 июля под Брестом-4

Александр Полубинский, тренер белорусской команды:
Смешанный принцип комплектования сборной. Набирались с разных воинских частей. И потом, соответственно, в ходе подготовке были отобраны лучшие.

«Были отобраны лучшие». «Снайперский рубеж» пройдёт 28 июля под Брестом-7

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Снайпер будет показывать не только свой один выстрел, а общую свою подготовку к выполнению любой задачи, которая будет возникать.

На «Снайперском рубеже» белорусская команда выступит под 17-м номером. Все стрелки получат одинаковые образцы оружия: снайперские винтовки СВД, автоматы АК-74 и пистолеты Макарова. Таким образом, участники из разных стран будут находиться в равных условиях.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Полубинский # Вадим Денисенко # Фотофакт

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