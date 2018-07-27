«Были отобраны лучшие». «Снайперский рубеж» пройдёт 28 июля под Брестом

Новости Беларуси. Белорусские военные продолжают сражаться за награды Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди – «Снайперский рубеж». Пожалуй, самый ответственный этап, ведь он пройдёт на территории нашей страны. На полигоне под Брестом уже в субботу, 28 июля, стрелкам предстоит сдать индивидуальный и парный зачеты, а также пройти эстафету. Вне конкурса заявлена снайперская дуэль.

Александр Полубинский, тренер белорусской команды: Смешанный принцип комплектования сборной. Набирались с разных воинских частей. И потом, соответственно, в ходе подготовке были отобраны лучшие.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Снайпер будет показывать не только свой один выстрел, а общую свою подготовку к выполнению любой задачи, которая будет возникать.

На «Снайперском рубеже» белорусская команда выступит под 17-м номером. Все стрелки получат одинаковые образцы оружия: снайперские винтовки СВД, автоматы АК-74 и пистолеты Макарова. Таким образом, участники из разных стран будут находиться в равных условиях.