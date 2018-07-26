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Форма и канцелярские принадлежности: за сколько можно собрать ребёнка в школу в 2018 году?

26 июля 2018 20:31
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Новости Беларуси. Собраться в школу без дополнительных затрат. На подготовку ребенка к 1 сентября в этом году, как и год назад, по приблизительным расчетам, понадобится от двухсот до восьмисот рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Форма и канцелярские принадлежности: за сколько можно собрать ребёнка в школу в 2018 году? -1

За эти деньги можно будет купить два костюма, обувь и школьные принадлежности. К слову, больше половины всех товаров – от отечественного производителя. Все необходимое в шаговой доступности. Полсотни магазинов и универмагов уже готовы принять всех желающих. Кроме того, 18 и 19 августа на площадке у Дворца спорта пройдут ярмарки со скидками до тридцати процентов.

Форма и канцелярские принадлежности: за сколько можно собрать ребёнка в школу в 2018 году? -4

Тем временем в столице идет набор в первые классы. Приём документов завершится 28 августа. Родители должны предоставить в школу медицинскую справку ребёнка, паспорт, свидетельство о рождении и соответствующее заявление.

Форма и канцелярские принадлежности: за сколько можно собрать ребёнка в школу в 2018 году? -7

# Подготовка к школе # общество # Фотофакт

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