Форма и канцелярские принадлежности: за сколько можно собрать ребёнка в школу в 2018 году?

Новости Беларуси. Собраться в школу без дополнительных затрат. На подготовку ребенка к 1 сентября в этом году, как и год назад, по приблизительным расчетам, понадобится от двухсот до восьмисот рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За эти деньги можно будет купить два костюма, обувь и школьные принадлежности. К слову, больше половины всех товаров – от отечественного производителя. Все необходимое в шаговой доступности. Полсотни магазинов и универмагов уже готовы принять всех желающих. Кроме того, 18 и 19 августа на площадке у Дворца спорта пройдут ярмарки со скидками до тридцати процентов.