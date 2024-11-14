Международный симпозиум хлебопёков проходит в Минске

Тренды хлебопекарной индустрии и внедрение новых технологий в производство. Эти вопросы в центре внимания специалистов. В эти дни Минск принимает международный симпозиум хлебопеков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собралось более 200 экспертов из Беларуси, России и Казахстана.

Хлеб и хлебобулочные изделия – продукты повседневного спроса. Они играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Внутренний рынок Беларуси сегодня полностью обеспечен отечественной продукцией. Ассортимент широкий, более 2 000 наименований, и он постоянно расширяется. Также регулярно обновляются и производства. Хлебопеки из России заинтересованы в опыте наших специалистов. Они посетили хлебозаводы в Гродно и Барановичах.

Оксана Скиндер, заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

Имея 50 заводов в стране, мы сегодня занимаем более 13 % свой удельный вес в каравае хлебном нашей республики. Это огромные объемы. Сегодня в день мы выпускаем свыше 100 тонн хлеба. Если же анализировать среднемесячный объем, то это получается 3,2 тысячи тонн хлеба. Ежемесячно мы выпускаем и обеспечиваем, в первую очередь, конечно же, жителей села.

В рамках симпозиума состоится награждение победителей конкурса хлебобулочных и кондитерских изделий «Смакота – 2024». В этом году участие в нем приняли 57 предприятий.