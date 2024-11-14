Могилёвский технопарк объявил конкурс инновационных проектов

Стартап на миллион. Могилевский технопарк объявил о начале конкурса инновационных проектов «Сделано в технопарке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участникам предлагается уникальная возможность получить финансирование в размере миллиона рублей для реализации своих идей.

Конкурс открыт как для действующих резидентов технопарка, так и для представителей малого бизнеса. Финансирование может быть направлено на научно-исследовательские разработки, подготовку производства и введение продукта на рынок. Это самый крупный бюджет конкурса в истории технопарка. Подача заявок и бизнес-планов продлится до декабря.

Василий Молочков, генеральный директор Могилевского технопарка:

Прежде всего нужно иметь хороший инновационный проект, который имеет шанс на коммерциализацию, и команду, которая способна этот проект реализовать. Без этих двух компонентов, наверное, проект будет нежизнеспособный. Чтобы получить деньги с таким проектом, нужно просто стать резидентом технопарка (это несложно). Носители и генераторы идей инновационных проектов, добро пожаловать на конкурс!

Могилевский технопарк – самый взрослый в стране. За свою 30-летнюю историю он поддержал больше 100 компаний. Только за последние несколько лет резидентами разработано свыше 300 инновационных продуктов в самых разных областях: от информационных технологий и приборостроения до химии и медицины. Среди самых топовых – катер для пограничников и система управления для самосвалов.