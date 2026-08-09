Новости по тегу #Оксана Скиндер

В 2026 году программа фестиваля наполнена интерактивом. Гости посетят кулинарные мастер-классы по ручной формовке булочек-плетенок и росписи кондитерских пряников, увидят знаменитое экстремальное «Трактор-Булка-шоу», в котором выступит женщина тракторист.
В этом сезоне белорусы реализовали около 320 тонн земляники, 90 тонн черники, почти 3 тысячи тонн огурцов.
В рамках симпозиума состоится награждение победителей конкурса хлебобулочных и кондитерских изделий «Смакота – 2024». В этом году участие в нем приняли 57 предприятий.
Дары наших полей и садов позволяют полностью обеспечить белорусов сельхозпродукцией, сформировать стабилизационные фонды, а также закрыть потребности в переработке.
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