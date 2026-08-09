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Новости по тегу #Оксана Скиндер

Каравай-фест «Бацькава булка» пройдет в Свислочи 15 августа
09 августа 2026 07:59

Каравай-фест «Бацькава булка» пройдет в Свислочи 15 августа

В Беларуси работают около 800 приемозаготовительных пунктов для покупки урожая у населения
04 августа 2026 11:23

В Беларуси работают около 800 приемозаготовительных пунктов для покупки урожая у населения

Международный симпозиум хлебопёков проходит в Минске
14 ноября 2024 07:57

Международный симпозиум хлебопёков проходит в Минске

В стабфонды заложат 120 тыс. тонн продукции – задействованы более 40 хранилищ
02 октября 2024 17:30

В стабфонды заложат 120 тыс. тонн продукции – задействованы более 40 хранилищ

Белкоопсоюз: мы готовы закупить всё, что население нам предложит
03 августа 2023 07:15

Белкоопсоюз: мы готовы закупить всё, что население нам предложит

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района
07 августа 2019 18:33

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

«Два инфаркта перенес, и стоять надо над поречкой над этой?» В Воложинском районе жители в разгар сезона остались без покупателей
09 июля 2018 18:30

«Два инфаркта перенес, и стоять надо над поречкой над этой?» В Воложинском районе жители в разгар сезона остались без покупателей

Белкоопсоюз: «Мы не оппоненты, мы – деловые партнёры для сельхозпроизводителя»
20 ноября 2017 22:10

Белкоопсоюз: «Мы не оппоненты, мы – деловые партнёры для сельхозпроизводителя»

Белкоопсоюз отметил 100-летний юбилей
06 июля 2017 07:14

Белкоопсоюз отметил 100-летний юбилей

Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза на СТВ
22 февраля 2017 07:47

Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза на СТВ

Чем сегодня живет организация потребительской кооперации?
21 июня 2016 07:29

Чем сегодня живет организация потребительской кооперации?

Шкурный интерес: почему отечественные предприятия не покупают мех у белорусских охотников?
13 марта 2016 18:10

Шкурный интерес: почему отечественные предприятия не покупают мех у белорусских охотников?