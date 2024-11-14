«Настолько спокойно и хорошо!» Белорусы зарубежья прошли творческую стажировку на родине

Рассказать о белорусской культуре всему миру. Соотечественники зарубежья приехали в Минск на творческую стажировку. Окунуться в белорусский фольклор и получше узнать национальную культуру в этот раз смогли специалисты из России, Италии, Эстонии, Латвии и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это руководители творческих коллективов и общественных организаций. Именно они популяризируют наши традиции практически на всех континентах. Например, в Аргентине создано девять белорусских клубов. Одному из них – в городе Бериссо – уже более 80 лет. По инициативе наших соотечественников, несколько лет назад там появилась улица под названием «Республика Беларусь». Интересуются нашей культурой и в Италии. Соссио Капассо впервые приехал в Минск вместе с супругой-белоруской. Понравился город, порядок и люди. Сейчас пара задумывается о переезде в Беларусь.

Ирина Топчилко, участница музыкального коллектива «Спадчына» культурной ассоциации Bellarus в Неаполе (Италия):

Там, во-первых, беспредел во всем. Вот здесь мой был в шоке. Он говорит: «Именно дисциплина. Если эту дисциплину взять и перенести в Неаполь, это было бы очень здорово». Ведь там уже ничего нет. Там, в Италии, идет на дно, потому что здесь, действительно, все настолько спокойно, настолько хорошо.

Творческие стажировки для белорусов зарубежья проходят с 2016-го года. Участие в них приняли более 600 человек. И количество заявок с каждым годом увеличивается, расширяется и география участников. Проходящая стажировка – третья по счету в 2024 году, она посвящена изучению белорусской хореографии. Ранее белорусы зарубежья приезжали в страну на стажировки по декоративно-прикладному искусству и вокалу.