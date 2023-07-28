Григорий Азарёнок о белорусской киноиндустрии: «Там швах. Латушкинские кадры натоптали такого, что не разгрести»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бой за слово и военные женские песни. В гостях специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист Мира Тэрада.
Григорий Азаренок, СТВ:
Президент, как мне кажется, очень мягко сказал, что вот беда в этой среде. Ну, слушайте, я на режиссера учился в Академии искусств, там не просто беда. Там швах. Там латушкинские кадры натоптали такого, что не разгрести. Бедный новый генеральный директор. Ему предстоит действительно суровый спрос от главы государства и предстоит расчищать эти авгиевы конюшни. Потому что деячы наворотили такого, которые потом, в 2020 году скакали. Мы неоднократно поднимали вопрос, здесь без всякого хвастовства, просто скажем, что белорусские, например, телеканалы и даже издательские дома…
Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Что значит «даже»?
Григорий Азаренок:
И издательские дома сделали под несколько десятков различных документалок, фильмов про события 2020 года. Студия «Летопись», национальная киностудия «Беларусьфильм» не сделали нихрена. Я не знаю, что мешало плохому танцору. Или не было желания, вероятнее всего. Что, документальный фильм сложный в производстве? Дорогой слишком и так далее? Слушайте, вы студентам Академии искусств для каких-то работ соглашались в аренду камеры чуть ли не за 400 баксов. Понятно, у студентов стипендия другого немножко характера.
Это правильно, но тем не менее дичь какая-то происходила. И змагарство повсюду. Абсолютное, тотальное змагарство. Поэтому, может быть, в 2020 году на митинги ходили некоторые персонажи. И чем занимались эти сукмановы, чем занимались зеленковские – мы все это знаем прекрасно. И какой там бесконечный кутеж змагарства и дряни всякой происходил. Это ужас просто. И с «Лістападам» там это все происходило. Но ладно, это уже не сфера ответственности нового министра. Тем не менее эти латушкинские кадры оттоптались по полной программе. Сейчас пришло время наводить порядок, так сказать.
Людмила Гладкая:
А ведь вопросы к этой сфере были давно. А ресурсы-то действительно есть. А к нам же приезжают россияне снимать свои фильмы. А мы что? Мы дурные такие? У нас сценариев, людей творческих нет, которые могут нормальный сценарий придумать? У нас актеров нет? Или чего нам не хватает?
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