Григорий Азарёнок о белорусской киноиндустрии: «Там швах. Латушкинские кадры натоптали такого, что не разгрести»

Григорий Азаренок, СТВ:

Президент, как мне кажется, очень мягко сказал, что вот беда в этой среде. Ну, слушайте, я на режиссера учился в Академии искусств, там не просто беда. Там швах. Там латушкинские кадры натоптали такого, что не разгрести. Бедный новый генеральный директор. Ему предстоит действительно суровый спрос от главы государства и предстоит расчищать эти авгиевы конюшни. Потому что деячы наворотили такого, которые потом, в 2020 году скакали. Мы неоднократно поднимали вопрос, здесь без всякого хвастовства, просто скажем, что белорусские, например, телеканалы и даже издательские дома…

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Что значит «даже»?

Григорий Азаренок:

И издательские дома сделали под несколько десятков различных документалок, фильмов про события 2020 года. Студия «Летопись», национальная киностудия «Беларусьфильм» не сделали нихрена. Я не знаю, что мешало плохому танцору. Или не было желания, вероятнее всего. Что, документальный фильм сложный в производстве? Дорогой слишком и так далее? Слушайте, вы студентам Академии искусств для каких-то работ соглашались в аренду камеры чуть ли не за 400 баксов. Понятно, у студентов стипендия другого немножко характера.

Это правильно, но тем не менее дичь какая-то происходила. И змагарство повсюду. Абсолютное, тотальное змагарство. Поэтому, может быть, в 2020 году на митинги ходили некоторые персонажи. И чем занимались эти сукмановы, чем занимались зеленковские – мы все это знаем прекрасно. И какой там бесконечный кутеж змагарства и дряни всякой происходил. Это ужас просто. И с «Лістападам» там это все происходило. Но ладно, это уже не сфера ответственности нового министра. Тем не менее эти латушкинские кадры оттоптались по полной программе. Сейчас пришло время наводить порядок, так сказать.