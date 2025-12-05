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Лукашенко: реализация потенциала белорусско-таиландского сотрудничества отвечает интересам двух стран

05 декабря 2025 07:30
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Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна и граждан этой страны с Национальным днем. Как отметил глава нашего государства, традиционно дружественные и устойчивые контакты между Минском и Бангкоком позволяют расширять связи в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: реализация потенциала белорусско-таиландского сотрудничества отвечает интересам двух стран-2

«Заинтересованность в активизации и повышении уровня межгосударственного взаимодействия подтверждена во время официального визита министра иностранных дел Беларуси в июле 2025 года», – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко высказал убеждение, что реализация существующего потенциала белорусско-таиландского сотрудничества полностью отвечает интересам двух стран и является надежной основой для дальнейшего углубления двусторонних отношений.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Таиланд

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