Лукашенко: реализация потенциала белорусско-таиландского сотрудничества отвечает интересам двух стран

Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна и граждан этой страны с Национальным днем. Как отметил глава нашего государства, традиционно дружественные и устойчивые контакты между Минском и Бангкоком позволяют расширять связи в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Заинтересованность в активизации и повышении уровня межгосударственного взаимодействия подтверждена во время официального визита министра иностранных дел Беларуси в июле 2025 года», – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко высказал убеждение, что реализация существующего потенциала белорусско-таиландского сотрудничества полностью отвечает интересам двух стран и является надежной основой для дальнейшего углубления двусторонних отношений.