Занятия по боевой готовности подразделений противовоздушной обороны продолжаются в Беларуси

Отражались удары диверсионно‑разведывательных групп условного противника. Тренировка прошла в районе сосредоточения основных сил, несущих дежурство по противовоздушной обороне. Бойцы отточили навыки занятия обороны, взаимодействия в составе подразделений и реакции на внезапные атаки.

Военнослужащий зенитного ракетного дивизиона:

Основные усилия во время проведения занятий сосредотачиваются на совершенствовании практических навыков офицеров по управлению, переводам подразделений на военное время и обучение личного состава слаженным действием при выполнении задач. С этой целью в подразделении проводится тактико-строевые занятия. Сначала слаживание в составе расчетов, затем батареи, после этого в составе дивизионов. На завершающем этапе занятие проводится в составе воинской части.

Такие занятия позволяют действовать слаженно и уверенно, отрабатывать все элементы обороны и быть готовыми к любым угрозам. Тренировки укрепляют боевой дух подразделений, а их результаты подтверждают высокий уровень подготовки личного состава войск ПВО.