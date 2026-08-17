Международная патриотическая смена в «Зубренке» объединила подростков Беларуси и России

В детском центре «Зубренок» начала работу международная гражданско‑патриотическая смена «Подвиг прадедов в наших сердцах». В пятый раз она собрала подростков из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый день прошел в атмосфере единства, уважения к истории и интереса к подвигу поколения, защитившего страну. Участники говорили о силе памяти, ответственности за будущее и значении дружбы между народами. Программа направлена на развитие гражданской позиции, понимание исторических событий и укрепление межкультурных связей. После официальной части ребята посетили Курган Славы. Поднимаясь к вершине, они символически повторили путь тысяч солдат – а это путь стойкости и любви к Родине. Вечером состоялось знакомство у костра. Впереди – насыщенная программа, новые друзья и события, которые останутся в сердце каждого.