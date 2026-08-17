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В войсковой части 3310 торжественно открыли памятник «Семье защитника Отечества»

17 августа 2026 07:24
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Мужество и профессионализм военнослужащих – основа безопасности страны. В войсковой части 3310 прошли мероприятия, посвященные 94-летию бригады. В торжестве приняли участие командующий внутренними войсками генерал‑майор Николай Карпенков, руководство МВД, личный состав, воспитанники клуба «Доблесть», ветераны и почетные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В войсковой части 3310 торжественно открыли памятник «Семье защитника Отечества»-2

Особенностью празднования стало открытие памятника «Семье защитника Отечества» – символа верности, поддержки и единства военнослужащих и их близких. Скульптурная композиция отражает путь бойца и ожидание семьи.

В войсковой части 3310 торжественно открыли памятник «Семье защитника Отечества»-4

Николай Карпенков, командующий внутренними войсками – заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Каждый, кто служит, – он состоит ровно из двух частей. Одна часть – это я, это служба, это те задачи, которые я должен выполнять. А есть еще семья. Там надо быть мужем. Поэтому семья для нас тоже очень-очень важна. Большое спасибо всем присутствующим здесь за службу и успешно, и качественно, и профессионально выполненные боевые задачи.

Командующий вручил военнослужащим памятные подарки, медали, нагрудные знаки и грамоты. Создатели памятника также получили благодарности. Завершилось торжество общим фотографированием у памятника, ставшего новым символом внутренней силы и преемственности поколений.

# Николай Карпенков # Вооруженные силы Республики Беларусь

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