Между экстремальным спортом и экстремальными развлечениями есть граница? Мнение

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Между экстремальным спортом и развлечениями экстремальными есть граница?
Сергей Спиридонов, заместитель директора по хирургической помощи РНПЦ «Кардиология»:
На мой взгляд, есть. Спорт – это профессиональный подход, когда ты приходишь в «ДОСААФ», то уже есть план, как тебя будут готовить, как минимизировать риски. То же самое, когда вы занимаетесь дайвингом у профессионала, он поможет вам минимизировать риски. Мы все были детьми и играли в хоккей. Как это происходило? Была шапка-ушанка, без защитных средств. Было столько травм, выбитых зубов, ушибов, переломов, потому что мы не знали, как это делать правильно. У наших спортсменов есть и системы защиты, риски минимизированы. Хотя хоккей – травмоопасный вид спорта.
Кто такие профессиональные адреналиновые наркоманы? Ответила врач-психиатр – подробности здесь.