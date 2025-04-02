Мезенцев: реализация союзных программ – реальный фундамент интеграции и успешный тренд

Сегодня Беларусь входит в тройку важнейших торговых партнеров Челябинской области. Экономика – главный двигатель интеграции. На нашем рынке работают 2 000 российских компаний. Их инвестиции только за 2024 год составили почти 5 миллиардов долларов. В реализации – почти три десятка проектов, каждый из которых нацелен на импортонезависимость двух государств.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Сегодня очень значимо, что этапы реализации 28 союзных программ как взаимоувязанного масштабного документа, утвержденного Владимиром Владимировичем Путиным и Александром Григорьевичем Лукашенко 4 ноября 2021 года, – это реальный фундамент интеграции и в целом тренд, по-настоящему успешный.

Сегодня мы говорим о внедрении электронной цифровой подписи для белорусов и россиян. Сегодня декретом Высшего госсовета сняты барьеры для поставки комплектующих в рамках проведения единой промышленной политики. Сегодня мы говорим об особом почерке стремления к пониманию задач национального интереса и запросов партнеров.