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Мезенцев: реализация союзных программ – реальный фундамент интеграции и успешный тренд

02 апреля 2025 16:11
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Сегодня Беларусь входит в тройку важнейших торговых партнеров Челябинской области. Экономика – главный двигатель интеграции. На нашем рынке работают 2 000 российских компаний. Их инвестиции только за 2024 год составили почти 5 миллиардов долларов. В реализации – почти три десятка проектов, каждый из которых нацелен на импортонезависимость двух государств.

Мезенцев: реализация союзных программ – реальный фундамент интеграции и успешный тренд-2

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Сегодня очень значимо, что этапы реализации 28 союзных программ как взаимоувязанного масштабного документа, утвержденного Владимиром Владимировичем Путиным и Александром Григорьевичем Лукашенко 4 ноября 2021 года, – это реальный фундамент интеграции и в целом тренд, по-настоящему успешный.

Сегодня мы говорим о внедрении электронной цифровой подписи для белорусов и россиян. Сегодня декретом Высшего госсовета сняты барьеры для поставки комплектующих в рамках проведения единой промышленной политики. Сегодня мы говорим об особом почерке стремления к пониманию задач национального интереса и запросов партнеров.

# Союзное государство # Беларусь-Россия # Международное сотрудничество # Дмитрий Мезенцев

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