В Столбцах за 2024-й выполнили 260 операций по тотальному эндопротезированию тазобедренных суставов

Сохранение здоровья. Медицина Минской области имеет практикоориентированную направленность. Еженедельно медики выполняют около 100 операций по замене суставов. Центральный регион – лидер по подобным вмешательствам. Но главное – качество предоставляемой помощи пациентам. Оно остается на высоком уровне. Всего в Минской области открыто 8 центров по эндопротезированию суставов.

Коленные и тазобедренные суставы – одни из слабых мест в физиологии человека. К пожилому возрасту они изнашиваются, перестают выполнять свои функции. В результате – острые боли, отечности, хромота. Но есть чудеса медицины и оперативные вмешательства, которые позволяют двигаться и не менять темп жизни. Так, в Столбцовской больнице внедрили тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Александр Полын, заведующий межрайонного травматологического центра Столбцовской центральной районной больницы:

Оборудование было делегировано Минской областной клинической больницей по профилю, то есть ортопедотравматологическими отделениями. Первое время выезжали специалисты из областной больницы и протезисты из других районов Минской области для внедрения операций.

Межрайонный травматологический центр рассчитан на 30 коек. Сюда обращаются пациенты из пяти регионов Минской области. Игорь Приступа приехал на операцию из Клецка. Мучали боли в правой ноге, что ни таблетки, ни уколы уже не помогали. Сделали эндопротезирование – теперь безмерно благодарен врачам. Сейчас период реабилитации.