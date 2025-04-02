Минская область завершает сев яровых зерновых культур. Осталось несколько дней, чтобы справиться с задачей. Параллельно аграрии центрального региона ведут подготовку к севу сахарной свеклы и кукурузы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под сладкий корнеплод будет отведено почти 40 тысяч гектаров. А под царицу полей порядка 300 тысяч. Выполнили работы по закрытию влаги. Параллельно сеют травы.

Аграрии сельхозпредприятия «Божедары» приступили к севу зерновых культур еще 21 марта. Среди механизаторов, вышедших в поля, и Александр Драница. В день проходит порядка 30 гектаров. К трактору закупили и новую сеялку.

Александр Драница, механизатор сельхозпредприятия «Божедары»:

Работаю в хозяйстве уже третий год, задействован на посеве однолетних и многолетних трав. Зависит от погодных условий. В этом году раньше началось все, после посевной кукурузу буду сеять, потом – на травах. В настоящий момент уже завершили сев овса и ячменя, на очереди яровой тритикале.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Всего под яровой сев в хозяйстве отведено 800 гектаров. Ставку здесь делают на ранние зерновые, овес, ячмень, пшеницу и тритикале. Также необходимо посеять порядка 300 гектаров многолетних трав.