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Методику известного профессора внедрили в Беларуси – дети теперь стоят на уроках!

24 ноября 2023 17:41
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Новости Беларуси. Первоклассники новополоцкой первой гимназии учатся стоя за специальными конторками доктора Базарного. По методике известного педагога-новатора в учреждении образования занимаются с сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, для ребят проводят нестандартные физкультминутки, творческие упражнения. Обожают первоклашки и массажные коврики.

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Методику известного профессора внедрили в Беларуси – дети теперь стоят на уроках!-1

Ученики 1 «В» новополоцкой гимназии не только сели за парты, но и встали за специальные конторки доктора Базарного. Методику известного профессора и педагога-новатора в нашей стране внедрили впервые. Каждые 15 минут по команде учителя ребята переходят от парт к конторкам, которые помогают им привыкнуть ровно держать спину.

Методику известного профессора внедрили в Беларуси – дети теперь стоят на уроках!-4

Высоту мебели регулируют под рост гимназистов. Педагог Екатерина Мишечкина объясняет: главная цель – укрепить здоровье детей.

Методику известного профессора внедрили в Беларуси – дети теперь стоят на уроках!-7

Екатерина Мишечкина, учитель начальных классов гимназии № 1 Новополоцка:
Режим смены динамических поз и офтальмотренажеры помогают ребятам перезагрузиться на уроке для того, чтобы потом более внимательно слушать задание, сконцентрировать свое внимание. Это также положительно влияет на климат на уроке и просто на настроение ребят.

Методику известного профессора внедрили в Беларуси – дети теперь стоят на уроках!-10

Далее смотрите в видео.

# Школы в Беларуси # общество # Александра Ходюкова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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