Методику известного профессора внедрили в Беларуси – дети теперь стоят на уроках!

Новости Беларуси. Первоклассники новополоцкой первой гимназии учатся стоя за специальными конторками доктора Базарного. По методике известного педагога-новатора в учреждении образования занимаются с сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, для ребят проводят нестандартные физкультминутки, творческие упражнения. Обожают первоклашки и массажные коврики. Здоровье на десятку. Репортаж Александры Ходюковой.

Ученики 1 «В» новополоцкой гимназии не только сели за парты, но и встали за специальные конторки доктора Базарного. Методику известного профессора и педагога-новатора в нашей стране внедрили впервые. Каждые 15 минут по команде учителя ребята переходят от парт к конторкам, которые помогают им привыкнуть ровно держать спину.

Высоту мебели регулируют под рост гимназистов. Педагог Екатерина Мишечкина объясняет: главная цель – укрепить здоровье детей.

Екатерина Мишечкина, учитель начальных классов гимназии № 1 Новополоцка:

Режим смены динамических поз и офтальмотренажеры помогают ребятам перезагрузиться на уроке для того, чтобы потом более внимательно слушать задание, сконцентрировать свое внимание. Это также положительно влияет на климат на уроке и просто на настроение ребят.