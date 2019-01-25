Прямой эфир

Метель и до 12 градусов мороза ожидаются в Беларуси 26 января

25 января 2019 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26 января в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха опустится до -12°C.  

Как сообщает Белгидромет, на протяжении суток по всей стране будет идти снег, ночью возможна слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, ночью и утром ожидаются порывы до 12-14 м/с.  

Температура воздуха ночью будет колебаться от -9°C до -13°C. Днём потеплеет от -4… -6°C, на юго-западе республики до -7… -9°C на северо-востоке.  

На неделе мы рассказывали об опасности низких температур для здоровья пожилых людей. 

«Длительное нахождение на открытом воздухе представляет для них опасность» (подробности здесь).  

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Владелец минской квест-комнаты: «Если что-то экстраординарное происходит, мы можем вмешаться в процесс игры»
25 января 2019 14:27

Владелец минской квест-комнаты: «Если что-то экстраординарное происходит, мы можем вмешаться в процесс игры»

Инновационные разработки для будущего Беларуси. Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора
25 января 2019 14:10

Инновационные разработки для будущего Беларуси. Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора

«Начнётся шумиха в СМИ, что нет стандартов безопасности, и всех могут прикрыть»: как журналист СТВ владельцев квест-комнат перепугал
25 января 2019 14:03

«Начнётся шумиха в СМИ, что нет стандартов безопасности, и всех могут прикрыть»: как журналист СТВ владельцев квест-комнат перепугал