Метель и до 12 градусов мороза ожидаются в Беларуси 26 января

Новости Беларуси. 26 января в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха опустится до -12°C.

Как сообщает Белгидромет, на протяжении суток по всей стране будет идти снег, ночью возможна слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, ночью и утром ожидаются порывы до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -9°C до -13°C. Днём потеплеет от -4… -6°C, на юго-западе республики до -7… -9°C на северо-востоке.

На неделе мы рассказывали об опасности низких температур для здоровья пожилых людей.