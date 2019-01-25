«Низкие температуры опасны для лиц пожилого возраста». Врачи напоминают о правилах поведения в мороз

Новости Беларуси. В ночь на 25 января температура в Минске опустилась до –17 градусов. А в северном регионе страны и вовсе было –23, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Морозное дыхание зимы белорусы будут чувствовать и сегодня, 25 января. Столбик термометра опустится до –13. Врачи в эти дни рекомендуют утепляться, брать с собой горячее питье и оставаться на связи.
Игорь Зеленко, заведующий детским ожоговым отделением больницы скорой медицинской помощи:
Низкие температуры опасны для лиц пожилого возраста в силу сопутствующих патологий. Как правило, это сердечно-сосудистые заболевания. Длительное нахождение на открытом воздухе тоже представляет для них опасность.
При таких погодных условиях на улицах работают мобильные пункты обогрева. Они организованы силами работников Общества Красного Креста. Всего по стране 10 подобных отрядов. В автомобилях есть всё необходимое для первой помощи: провода для прикуривания, тросы для буксировки и даже небольшой запас топлива.