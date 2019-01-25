«Низкие температуры опасны для лиц пожилого возраста». Врачи напоминают о правилах поведения в мороз

Новости Беларуси. В ночь на 25 января температура в Минске опустилась до –17 градусов. А в северном регионе страны и вовсе было –23, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морозное дыхание зимы белорусы будут чувствовать и сегодня, 25 января. Столбик термометра опустится до –13. Врачи в эти дни рекомендуют утепляться, брать с собой горячее питье и оставаться на связи.