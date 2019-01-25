Инновационные разработки для будущего Беларуси. Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора

Новости Беларуси. Инновационные разработки должны более активно внедряться в производство. Такую задачу белорусским ученым поставил Президент Александр Лукашенко, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное мероприятие прошло в преддверии Дня белорусской науки. В Антарктиде подняли флаг нашей страны в честь Дня белорусской науки Сегодня без науки не может развиваться ни одно государство. В Беларуси традиционно этой сфере уделяют большое внимание. Но главное, чтобы диссертации не пылились на полках, а нашли воплощение в реальной жизни. Сейчас в нашей стране особенно актуальны исследования в сфере атомной энергетики, космоса, медицины.

Кстати, во время общения с учеными Президент поинтересовался, как движется работа по созданию первого белорусского электромобиля. Ученые обещают, что он будет готов уже в 2019 году. В целом, перед исследователями стоит задача расширить сферу использования электрической энергии. «Пределы науки недосягаемы». Александр Лукашенко отметил работу белорусских учёных на высоком уровне В Беларуси также актуальны задачи по развитию перерабатывающей отрасли. На встрече говорили о новых разработках в этой сфере. Много внимания уделили медицине и достижениям наших врачей. Тем не менее, Президент призвал ученых не останавливаться в своей работе.

Наталья Конопля, заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, доктор медицинских наук:

Я пришла в детскую онкологию в 1991 году. То, что было в 90-е годы, и то, что мы имеем сейчас, какая выживаемость была в 90-е годы, где мы практически расставались со всеми детьми, и что мы имеем сейчас… И тот арсенал средств, который был у врачей в 90-е годы, и что наука сделала за прошедшие 15 лет – это небо и земля.