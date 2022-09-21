Место в общежитии и денежная помощь. Как поддерживают молодых специалистов в Беларуси?

Статус молодого специалиста или молодого рабочего закрепляется за выпускниками учреждений образования, которые работают по распределению. И это дает ряд преимуществ. Главный бонус – молодой специалист может рассчитывать на первое постоянное рабочее место.

Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Трудовые отношения у них начинаются, безусловно, с заключения трудового договора, контракта, и, соответственно, к ним наниматели должны в обязательном порядке приложить должностную или рабочую инструкцию, в которой предусмотрены права, обязанности, ответственность, трудовая функция и должностные обязанности работника. Выпускника должны принять по специальности, которая указана в его направлении.

Татьяна Рахубо:

При приеме на работу наниматели производят выплату денежной помощи в размере стипендии. Те молодые специалисты, которые обучались за счет собственных средств, получают денежную помощь в размере социальной стипендии. Также государством гарантируется компенсация в связи с переездом выпускников, распределенных на работу и направленных на работу. То есть если выпускника направили в другой населенный пункт, он подтверждает факт переезда в другую местность. В этом случае нанимателем производятся выплаты пособия в размере тарифной ставки, тарифного оклада, также расходы компенсируются на проезд и провоз багажа. Что касается стимулирующих выплат, также предусмотрено в бюджетной сфере установление надбавок, в зависимости от сферы – это образование, здравоохранение, культура, наука – от 10 до 50 % оклада. Некоторые выпускники удивляются, когда узнают, что наниматель не обеспечит их крышей над головой. Официально нигде не закреплено, что в дополнение к рабочему месту должны прилагаться квадратные метры. Но наниматели заинтересованы в закреплении молодых кадров, поэтому ищут возможность помочь молодому специалисту комфортно устроиться на новом месте.

Татьяна Бухта, заместитель начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Мингорисполкома:

Во-первых, это принятие на учет по месту жительства в администрациях района Минска без ограничений в виде 10 лет регистрации по месту жительства. Либо же принятие на такой учет по месту работы, но тоже без ограничений в виде 10 лет отработки в организациях, расположенных в Минске. То есть молодой специалист, получив распределение в период срока этого распределения, имеет право быть принятым на учет по месту работы либо по месту жительства. Молодые специалисты имеют первоочередное право на получение арендного жилья. Оно предоставляется, когда у специалиста и его членов семьи отсутствуют во владении и пользовании иные жилые помещения в городе, в который его направили работать. Сюда относятся и районы. Для предоставления жилого помещения следует обратиться в администрацию района с ходатайством от нанимателя и собственным заявлением.

Татьяна Бухта:

На период, когда молодому специалисту предоставляется арендное жилье, оплата за арендное жилье действует с понижающим коэффициентом. Организация, в которой работает молодой специалист, также имеет право обратиться с прошением в минские городские общежития либо в предприятия, в управлении которых имеется общежитие, чтобы специалисту на период трудовых отношений предоставили место для проживания.