Прямой эфир

Как помочь ребёнку адаптироваться к детскому садику? Советы специалистов

21 сентября 2022 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Важным этапом в воспитании ребенка является детский сад. Это основной процесс развития навыков в игровой, учебной и познавательной деятельности. Но, к сожалению, первое время в детском саду некоторым детям приходится нелегко, они сталкиваются со многими трудностями. Как помочь ребенку адаптироваться к новой среде?

Как помочь ребёнку адаптироваться к детскому садику? Советы специалистов-1

Галина Швец, практикующий детский психолог:
Адаптация к детскому саду это привыкание ребенка к новым условиям. То, что его будут окружать новые люди, длительное время будут окружать сверстники, ребенок будет находиться без родителей. Новое помещение, новые условия, новый режим.

Как помочь ребёнку адаптироваться к детскому садику? Советы специалистов-4

Сама по себе адаптация – дело не из легких, здесь понадобятся время и силы. Процесс включает в себя не только привыкание к новым условиям, но и формирование навыков самообслуживания. А адаптация при этом делится на несколько ключевых этапов.

Галина Швец:
Первый этап это подготовительный, он начинается задолго до того, как ребенок идет в детский сад. Ребенок учится самостоятельно кушать, самостоятельно посещать туалет.

Как помочь ребёнку адаптироваться к детскому садику? Советы специалистов-7

Александра Баулина, заведующая детским садом № 575 г. Минска:
Уже когда ребенок поступит в детский сад, начинается период адаптации и дезадаптации. Когда дезадаптация, как бы мы ни готовили ребенка, что бы мы ни делали, у ребенка все равно будет стресс. И заключительный этап, компенсирующий. На этом этапе ребенок уже спокойно отпускает родителей.

Когда мы говорим про адаптацию к детскому саду, в первую очередь подразумевается приспособление ребенка к новым условиям, людям и распорядку дня. А для более мягкой и безболезненной адаптации ребенка следует учитывать многие факторы.

Как помочь ребёнку адаптироваться к детскому садику? Советы специалистов-10

Галина Швец:
Прежде всего возраст, его здоровье, насколько родители готовили ребенка к детскому садику. То есть это режим, насколько он может самостоятельно помыть ручки, позаботиться о себе, подойти к взрослым людям, воспитателям. И насколько он готов общаться с детьми, потому что бывают ситуации, когда ребенок идет в детский садик, это его первый опыт общения со сверстниками. Конечно, такого не должно быть. Нужно обязательно готовить ребенка к садику заранее.

Как помочь ребёнку адаптироваться к детскому садику? Советы специалистов-13

Александра Баулина:
Во многих дошкольных учреждениях, и в нашем в частности, организована такая форма работы, как адаптационная площадка «Малышкина школа». Дети с мамами приходят на занятия, занимаются музыкой, поют, играют, рисуют, лепят, плавают в бассейне, тем самым привыкают к помещению, к педагогам и учатся через маму доверять этому детскому саду.

Слезы – это нормальная реакция для детской психики и организма, поэтому важно не убегать от ребенка, а дать ему понять, что родитель его слышит и понимает его переживания.

# Воспитание детей # общество # Галина Швец # Никита Реут # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во дворе монастыря в Гродно откроют и освятят бюст Митрополита Филарета
21 сентября 2022 09:52

Во дворе монастыря в Гродно откроют и освятят бюст Митрополита Филарета

«Вышли на производство изделия высокого класса». Роман Головченко открыл дилерский центр МАЗ в Уфе
21 сентября 2022 08:58

«Вышли на производство изделия высокого класса». Роман Головченко открыл дилерский центр МАЗ в Уфе

«Наши государства исторически связаны». Лукашенко поздравил Армению с Днём независимости
21 сентября 2022 07:52

«Наши государства исторически связаны». Лукашенко поздравил Армению с Днём независимости