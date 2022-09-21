Как помочь ребёнку адаптироваться к детскому садику? Советы специалистов

Важным этапом в воспитании ребенка является детский сад. Это основной процесс развития навыков в игровой, учебной и познавательной деятельности. Но, к сожалению, первое время в детском саду некоторым детям приходится нелегко, они сталкиваются со многими трудностями. Как помочь ребенку адаптироваться к новой среде?

Галина Швец, практикующий детский психолог:

Адаптация к детскому саду – это привыкание ребенка к новым условиям. То, что его будут окружать новые люди, длительное время будут окружать сверстники, ребенок будет находиться без родителей. Новое помещение, новые условия, новый режим.

Сама по себе адаптация – дело не из легких, здесь понадобятся время и силы. Процесс включает в себя не только привыкание к новым условиям, но и формирование навыков самообслуживания. А адаптация при этом делится на несколько ключевых этапов. Галина Швец:

Первый этап – это подготовительный, он начинается задолго до того, как ребенок идет в детский сад. Ребенок учится самостоятельно кушать, самостоятельно посещать туалет.

Александра Баулина, заведующая детским садом № 575 г. Минска:

Уже когда ребенок поступит в детский сад, начинается период адаптации и дезадаптации. Когда дезадаптация, как бы мы ни готовили ребенка, что бы мы ни делали, у ребенка все равно будет стресс. И заключительный этап, компенсирующий. На этом этапе ребенок уже спокойно отпускает родителей. Когда мы говорим про адаптацию к детскому саду, в первую очередь подразумевается приспособление ребенка к новым условиям, людям и распорядку дня. А для более мягкой и безболезненной адаптации ребенка следует учитывать многие факторы.

Галина Швец:

Прежде всего возраст, его здоровье, насколько родители готовили ребенка к детскому садику. То есть это режим, насколько он может самостоятельно помыть ручки, позаботиться о себе, подойти к взрослым людям, воспитателям. И насколько он готов общаться с детьми, потому что бывают ситуации, когда ребенок идет в детский садик, это его первый опыт общения со сверстниками. Конечно, такого не должно быть. Нужно обязательно готовить ребенка к садику заранее.