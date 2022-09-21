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Создают имитацию места происшествия. Как на кафедре криминалистики БГУ уже 50 лет готовят специалистов?

21 сентября 2022 12:17
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В октябре кафедре криминалистики юридического факультета БГУ исполняется 50 лет. Основатель кафедры – заслуженный деятель науки Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор Андрей Васильевич Дулов. Его научно-прикладные разработки сегодня являются базой для сотрудников, которые работают в правоприменительной системе.

Создают имитацию места происшествия. Как на кафедре криминалистики БГУ уже 50 лет готовят специалистов?-1

Вячеслав Шабанов, заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета БГУ, доктор юридических наук, профессор:
Решение задач криминалистики – это не только обучение, это широкий спектр понимания действительности, широкий спектр понимания жизни.

На юридическом факультете БГУ находится криминалистический полигон, который был основан в 2016 году. Его основное назначение – обучение студентов для работы в правоохранительной сфере. Здесь собраны экспонаты, имеющие не только историческое, но и прикладное значение. В классах созданы имитационные места происшествия с различными моделями обстановки условных преступлений.

Создают имитацию места происшествия. Как на кафедре криминалистики БГУ уже 50 лет готовят специалистов?-4

Вячеслав Шабанов:
На полигоне готовятся студенты, чтобы могли себя реализовать в любой сфере правоохранения и не только – в юридической деятельности. Это важно и для нотариуса, особенно для адвоката при осуществлении защиты по различным делам, не только в уголовным. Особенно важно это для оперативно-следственных работников.

При осмотре места преступления необходимо быть максимально внимательным, обращать внимание на предметы, которые не вызывают эмоций, как правило, именно они хранят тайны преступного мира.

Создают имитацию места происшествия. Как на кафедре криминалистики БГУ уже 50 лет готовят специалистов?-7

Вынимается штырь и достается. Видите?

Создают имитацию места происшествия. Как на кафедре криминалистики БГУ уже 50 лет готовят специалистов?-10

Алексей Зыбицкий, студент 4 курса юридического факультета БГУ:
Криминалистика, уголовный процесс, уголовное право – это то, что наиболее необходимо в будущем сотрудникам правоохранительных органов для успешного выполнения всех тех задач и целей, которые перед ними стоят.

В криминалистическом полигоне БГУ проходят занятия не только для студентов юридического факультета БГУ, но и проводятся экскурсии для студентов других факультетов и вузов. Все для того, чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Анастасия Реутская # Фотофакт

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