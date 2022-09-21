Создают имитацию места происшествия. Как на кафедре криминалистики БГУ уже 50 лет готовят специалистов?

В октябре кафедре криминалистики юридического факультета БГУ исполняется 50 лет. Основатель кафедры – заслуженный деятель науки Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор Андрей Васильевич Дулов. Его научно-прикладные разработки сегодня являются базой для сотрудников, которые работают в правоприменительной системе.

На юридическом факультете БГУ находится криминалистический полигон, который был основан в 2016 году. Его основное назначение – обучение студентов для работы в правоохранительной сфере. Здесь собраны экспонаты, имеющие не только историческое, но и прикладное значение. В классах созданы имитационные места происшествия с различными моделями обстановки условных преступлений.

Вячеслав Шабанов:

На полигоне готовятся студенты, чтобы могли себя реализовать в любой сфере правоохранения и не только – в юридической деятельности. Это важно и для нотариуса, особенно для адвоката при осуществлении защиты по различным делам, не только в уголовным. Особенно важно это для оперативно-следственных работников.

При осмотре места преступления необходимо быть максимально внимательным, обращать внимание на предметы, которые не вызывают эмоций, как правило, именно они хранят тайны преступного мира.