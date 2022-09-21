Создают имитацию места происшествия. Как на кафедре криминалистики БГУ уже 50 лет готовят специалистов?
В октябре кафедре криминалистики юридического факультета БГУ исполняется 50 лет. Основатель кафедры – заслуженный деятель науки Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор Андрей Васильевич Дулов. Его научно-прикладные разработки сегодня являются базой для сотрудников, которые работают в правоприменительной системе.
Вячеслав Шабанов, заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета БГУ, доктор юридических наук, профессор:
Решение задач криминалистики – это не только обучение, это широкий спектр понимания действительности, широкий спектр понимания жизни.
На юридическом факультете БГУ находится криминалистический полигон, который был основан в 2016 году. Его основное назначение – обучение студентов для работы в правоохранительной сфере. Здесь собраны экспонаты, имеющие не только историческое, но и прикладное значение. В классах созданы имитационные места происшествия с различными моделями обстановки условных преступлений.
Вячеслав Шабанов:
На полигоне готовятся студенты, чтобы могли себя реализовать в любой сфере правоохранения и не только – в юридической деятельности. Это важно и для нотариуса, особенно для адвоката при осуществлении защиты по различным делам, не только в уголовным. Особенно важно это для оперативно-следственных работников.
При осмотре места преступления необходимо быть максимально внимательным, обращать внимание на предметы, которые не вызывают эмоций, как правило, именно они хранят тайны преступного мира.
Вынимается штырь и достается. Видите?
Алексей Зыбицкий, студент 4 курса юридического факультета БГУ:
Криминалистика, уголовный процесс, уголовное право – это то, что наиболее необходимо в будущем сотрудникам правоохранительных органов для успешного выполнения всех тех задач и целей, которые перед ними стоят.
В криминалистическом полигоне БГУ проходят занятия не только для студентов юридического факультета БГУ, но и проводятся экскурсии для студентов других факультетов и вузов. Все для того, чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов.