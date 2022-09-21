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Белорусская делегация заложила капсулу строительства завода «АМКОДОР» в Уфе

21 сентября 2022 10:53
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Второй день пребывания в Башкортостане правительственной делегации Беларуси проходит под знаком укрепления международного сотрудничества и развития совместных проектов. Старт новым производствам дан уже 21 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация заложила капсулу строительства завода «АМКОДОР» в Уфе-1

В Уфе прошла церемония закладки капсулы строительства завода по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна «АМКОДОР». Этот проект – еще одно подтверждение серьезных намерений по сотрудничеству Беларуси с Башкортостаном, отметил Роман Головченко. В ходе рабочего визита белорусская делегация во главе с премьер-министром посетила и Уфимское моторостроительное производственное объединение.

Также с участием правительственной делегации Беларуси в Уфе открыли дилерский центр по продаже грузовой техники МАЗ.

Белорусская делегация заложила капсулу строительства завода «АМКОДОР» в Уфе-4

В продолжении рабочего визита Роман Головченко вместе с главой Башкортостана знакомился с выставочными экспозициями Международного конгресса «Транспорт и строительство». После чего запланировано подписание значимых документов. 21 сентября ряд бизнес-встреч пройдет и в Казани.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Радий Хабиров # Фотофакт

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