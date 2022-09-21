Белорусская делегация заложила капсулу строительства завода «АМКОДОР» в Уфе

Второй день пребывания в Башкортостане правительственной делегации Беларуси проходит под знаком укрепления международного сотрудничества и развития совместных проектов. Старт новым производствам дан уже 21 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Уфе прошла церемония закладки капсулы строительства завода по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна «АМКОДОР». Этот проект – еще одно подтверждение серьезных намерений по сотрудничеству Беларуси с Башкортостаном, отметил Роман Головченко. В ходе рабочего визита белорусская делегация во главе с премьер-министром посетила и Уфимское моторостроительное производственное объединение. Также с участием правительственной делегации Беларуси в Уфе открыли дилерский центр по продаже грузовой техники МАЗ.