Место магической силы! Здесь исполняются желания – побывали в Национальном парке «Припятский»

На календаре самое волшебное время года, и мы знаем, где загадать желание и задобрить Вселенную с программой «Путевка BY». Территория парка занимает 430 гектаров. Маршрут составляет восемь километров.

Ольга Бамбиза, экскурсовод Нацпарка «Припятский»:

В IV веке на эти земли пришли славяне и построили городище. И обратите внимание на картину. Вот так выглядело городище здесь, на высоком берегу Припяти. Спустя несколько веков Припять сместилась на 2 километра южнее, потому что Припять – очень капризная река и очень часто способна менять свое русло. И все городище было ограждено высоким забором, высота которого достигала до 5 метров, и защищало поселение от недружественных народов и диких животных. Где-то здесь, по территории Национального парка, проходил торговый путь «из варяг в греки». И было капище. Обратите внимание, справа от вас пни, которые изображали злых духов. И поэтому древние охотники, уходя на охоту, пускали несколько стрел в такие пни. Таким образом побеждали злого духа.

Место магической силы. Далее по курсу – домик кудесника. Он был наделен даром лечить, исцелять и предвидеть события. Мог утихомирить бурю и вызвать дождь. Подсказать, где построить дом и как назвать ребенка. А еще открыть полешукам лучшие места для охоты и рыбалки. Жили знахари далеко в лесу, на самом высоком месте. Обратите внимание, что в доме семь ступеней, как семь дней недели, что весьма символично. Поднимаясь, все обиды и весь негатив оставляем в прошлом, а спускаясь, думаем только о хорошем. Ведь мы сами творцы своей судьбы, а мысли материальны.

Ольга Бамбиза:

Трон кудесника традиционно делали из дуба, так как дуб у древних славян – это священное дерево. Можно посидеть на троне кудесника. Да, наберитесь здоровья, мудрости. Дикие кабаны на полесье являются символом плодовитости и богатства. Поэтому у кудесника и лежала шкура медведей, а у нас – дикого кабана. Всегда говорили: «Як жонка не можа маць дзіцяці, то трэба пасядзець на шкуры дзіка, і тады абавязкова з'явіцца дзіця. А можа і двойня».