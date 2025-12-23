Баба Яга и Полесский Зюзя подготовили программу к Новому году! Это надо видеть

На календаре самое волшебное время года, и мы знаем, где загадать желание и задобрить Вселенную с программой «Путевка BY»!

Вот мы и добрались до поместья обаятельной ведьмочки полесской Бабы Яги. В ее команде мудрая Сова и верный помощник Дикий Кабан. Главный источник информации – подружка Кикимора. Эта колоритная барыня, что местный интернет, знает все лесные и сельские новости. Для гостей полесские девы подготовили яркую новогоднюю программу с шутками, загадками и песнями. Судьбу предскажут и обстановку наладят. Плейлист в тренде.

Баба Яга:

Бабушка Яга для вас пирог приготовила! Да непростой! С козявками, мухоморами! Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Расскажите, сколько веков уже обитаете в этом домике? Баба Яга:

Ой, девонька, всегда! Нужно всякие масочки делать, из пиявочек, козявочек. Анастасия Макеева:

Вы же волшебница, что ждет нас в следующем году? Баба Яга:

Хорошие детки будут себя хорошенечко так вести – у них будут и подарочки. А вот плохие ребята, если они будут плохо себя вести, проказничать, плохо в школе учиться, родителей не слушать, так я их сюда к себе заманю, да посолю, да поперчу и в печку посажу.

До Нового года осталось совсем ничего, и он никак не обойдется без одного из главных волшебников страны – полесского Зюзи. Бог зимы и холода посеребрил посохом все деревья и укутал тропинки белоснежным покрывалом. Очаровательная внученька украсила поместье и создала волшебную атмосферу. Фотозоны и сюрпризы ожидают гостей на каждом шагу. Познакомимся с полесским Дедом Морозом поближе.

Полесский Зюзя:

Я хранитель леса и традиций полешуков. Живу я на этой территории необъятной. Полесские леса, дубравы, низменности – все мои владения. Все, кто живут на Полесье, все мои друзья и все есть у меня. Косули, лани… Олени, кабаны, птицы диковинные, много всего. Зюзя – хозяин леса, следит за порядком везде. И тех, кто мусорит в лесу и огонь разжигает, тех Зюзя может наказать и заморозить. Кто хорошо ведет себя, кто зверей кормит, тех любит Зюзя, не даст спутникам заплутать. Зюзя Полесский – покровитель всех путешественников и хочет, чтобы вы знали, какая у нас необъятная и красивая страна. Анастасия Макеева:

А кто вам помогает? Кто в вашей свите?