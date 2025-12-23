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В Брестской области впервые в истории надоили от коровы 8 тонн молока

23 декабря 2025 11:30
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Молочный лидер страны – Брестская область – достигла новой отметки в продуктивности производства. В среднем от одной коровы получают удой 8 тонн. На протяжении трех лет регион занимает первое место по валовому объему получения молока – доля в общем объеме страны составляет более 27,5 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области впервые в истории надоили от коровы 8 тонн молока-2

Это пример рачительного подхода и отдачи от вложенных средств в модернизацию отрасли. Пятилетку регион завершает с самым высоким приростом – 16 %. Продуктивность молочного животноводства увеличили в 2025 году во всех районах Брестской области. 

В Брестской области впервые в истории надоили от коровы 8 тонн молока-4

Анатолий Щупленков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
По году мы ожидаем по области удой – 8 190 килограммов. Это 459 плюс к уровню прошлого года. По области мы планируем производство молока на уровне 2,5 миллиона тысяч тонн. Перспектива области – это дальнейшая работа по модернизации и строительству новых современных молочно-товарных комплексов. В целом планируем за 3 года перевести все дойное стадо на 100 % на современные условия содержания.

В Брестской области впервые в истории надоили от коровы 8 тонн молока-6

В арсенале хозяйства «Остромечево» семь фабрик молока. Финальная модернизация старых помещений завершилась в 2023-м. За этот год производительность стада достигнет 10 тысяч 900 килограммов молока на корову при средней в области 8 тысяч. 40 % сырья в «Остромечево» перерабатывают самостоятельно, остальное – хозяйство поставляет еще трем молочным заводам. 

В Брестской области впервые в истории надоили от коровы 8 тонн молока-8

Олег Бурак, директор сельхозпредприятия «Остромечево»: 
В свое время было принято по программе Президента – поддержать село. Те деньги, которые были вложены, и начата модернизация, а сегодня мы пожинаем плоды. Лет 25 назад республика продавала на 500 миллионов, а сегодня на 9 миллиардов – наверное это о чем-то говорит. Поистине европейский уровень. 

В этом году в Брестской области уже запустили 24 молочно-товарных комплекса. В модернизацию АПК направили треть областного объема инвестиций, что позволило не только улучшить условия содержания животных, но и обновить промышленные мощности. На очереди – роботизация комплексов и активное внедрение технологий точного земледелия. 

# Сельское хозяйство

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